Той е женен за едни от най-големите красавици, а скандалните раздели са неизбежни
©
Ерата на "златното момче“ и Гуинет Полтроу
В началото на 90-те Брад беше бунтарят с дълга коса, но всичко се промени, когато срещна Гуинет Полтроу. Двамата бяха "златната двойка“ – толкова еднакви, че дори прическите им съвпадаха. По това време Пит излъчваше изисканост и минимализъм, характерни за Гуинет. Те бяха млади, елегантни и изглеждаха като откъснати от корица на висшата мода.
Американската мечта с Дженифър Анистън
Когато Брад срещна "любимката на Америка“ Дженифър Анистън, той се превърна в перфектния съпруг от предградията, макар и в имение за милиони. По време на техния брак той изглеждаше изключително щастлив. Това беше ерата на "рок звездата в почивка“ – широки усмивки, по-къса коса и излъчване на човек, който е намерил своя пристан.
Ефектът "Бранджелина“
Срещата с Анджелина Джоли на снимачната площадка на "Мистър и мисис Смит“ промени Брад из основи. Той остави зад гърба си имиджа на просто красив актьор и се превърна в баща на шест деца, активист и сериозен продуцент. Визията му стана по-строга, често в тъмни костюми, с по-сериозно и обрано излъчване. Любовта му с Анджелина беше интензивна и буквално променяща света му.
Улегналият артист
След бурния развод и годините на съдебни битки, днешният Брад Пит изглежда по-спокоен от всякога. Говори се, че новата му половинка, дизайнерката на бижута Инес де Рамон, му е донесла така нужния баланс. Днес той не се опитва да впечатлява. Носи ленени ризи, занимава се със скулптура и винопроизводство, и излъчва онази специфична зряла увереност, която идва само с опита.
"Остаряването е неизбежно, но да остарееш с достойнство е избор“, сякаш това са думите, които ни казва Брад с всяка своя публична поява.
Феновете отдавна забелязват, че Брад Пит има способността сякаш да попива стила на своите партньорки – от цвета на косата до начина на обличане. Дали това е търсене на близост или просто актьорска природа, която се адаптира към средата? Каквато и да е причината, резултатът винаги е бил един – магнетизъм, който не избледнява, пише Ladyzone.
Още по темата
/
Момиченце е!
17.12
Още от категорията
/
Изкуствен интелект прогнозира, че ще ни отнеме десетилетия да се откажем от фойерверките по Нова година: "Четири лапи" стартира кампания още днес
17:20
Сузанита не се спря
17.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Това са трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:08 / 17.12.2025
Криси си призна всичко
16:26 / 17.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.