© виж галерията Загадката на Sofia24.bg е свързана с един от най-известните певци в света. Той ще остане в историята с революцията, която направи в музиката на XX век. Обявеният за най-великия изпълнител на всички времена си отиде от този свят на 25 юни 2009 година, а днес щеше да навърши 65 години. Познахте ли го? Това е Майкъл Джексън. Албумът му Thriller (1982) е продаден в над 110 милиона копия, което го прави най-продаваният музикален албум в историята. Държи рекорд в историята на музиката за най-много спечелени в една година (1984) статуетки от наградите Грами – 8 на брой за албума си Thriller.



Въвежда в музикалната индустрия така наречените short films – клипове истории, каквито са Thriller, Bad, Remember the Time, You Rock My World, Ghosts. Неговият типичен и извънредно характерен глас, както и маниерът му на танцуване и звукът като цяло, оказват силно влияние на много съвременни творци. Години наред се коментира промяната във физическия му облик, която най-вече се дължи на болестта му, която отнема меланина от кожата му. За нея научихме от това, което сподели преди години в интервюто си с Опра Уинфри. Лекарите на Джексън открили, че той има витилиго – кожно заболяване, при което цветът на кожата се променя.



Много хора смятат, че тази промяна е била заради това, че се е срамувал от естествения си цвят на кожата, но след смъртта му аутопсията потвърждава, че той страдал от витилиго. Той е женен два пъти и има 3 деца – една дъщеря и двама сина. Той е включен в Рокендрол залата на славата два пъти. Вписан е и в книгата на световните рекорди на Гинес заради общо 15-те награди "Грами“, които печели, както и заради фактът, че 17 пъти синглите му са под номер едно. Той умира на 25 юни 2009 г., след спиране на сърдечната му дейност.



По-късно става ясно, че са му били предписани лекарствата пропофол и лоразепам. Личният му лекар е обвинен и признат за виновен за непредумишлено убийство. Милиони зрители наблюдават на живо по телевизията неговата възпоменателна церемония. Любопитно е, че приживе той построява лунапарк в ранчото си Невърленд (кръстено на едноименното място от приказката за Питър Пан) в Калифорния.



Снима се с всички полицаи по местата, които посещава. Става крал на едно малко селце в Африка. Характерна за него на сцената е лунната походка, която показана за първи път във филма "Лунен пътешественик“, а също така и наклонът, известен от същия филм. Способността му да се накланя под ъгъл, който е почти невъзможен за хората, се дължи на неговите обувки, противопоставящи се на гравитацията.



Той дори ги е патентовал, но през 2005 г. патентът изтича. Обувките имали специално проектирани прорези, с които могат да се прикрепят за сцената и да го държат на едно място докато изпълнява емблематичната за него лунна походка.



В голяма част от клиповете си е облечен в псевдо-военно облекло. Винаги носи бялата диамантена ръкавица, както и бели чорапи и черни обувки. Видеоклипът "Billie Jean" е първият клип на чернокож артист, излъчен по MTV. Майкъл Джексън е бил вегетарианец, обожавал да си похапва мексиканска храна.



Титлата "Краля на попа" му е дадена от актрисата Елизабет Тейлър през 1989 година, докато тя му връчва награда. Има издадена книга с поеми, озаглавена "Dancing the dream". Майкъл Джексън и Фреди Меркюри работят заедно през 80-те години, но Меркюри прекратява тяхното сътрудничество, защото ламата на Джексън е постоянен посетител в звукозаписното студио. Известно е, че Майкъл е страстен любител на животните. Той има две лами - Луи и Лола, боа Масълс, овен (господин Тибс), питон Крашър, както и шимпанзе на име Бъбълс.



Майкъл Джексън е имал среща в Световния търговски център на 11 септември 2001 г., но се успал и не отишъл. Така тойа успява да избегне смъртта при атентатите, когато терористи разбиват двете кули близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк. Майкъл често носи черна лента за ръка, за да напомня на хората за страданията на децата по света. През 2000 година той влиза в книгата на Гинес за най-много благотворителни дейности, направени от поп звезда. Певецът има восъчни фигури в пет музея на Мадам Тюсо по света. Само Елвис Пресли и Мадона имат повече.



Наред с Барби и Кен, компанията "Street Life“ пуска детска кукла с лика на Майкъл Джексън по негов дизайн. Тя излиза на европейския пазар през 1997 г. и представя певеца, облечен по време на негово турне през 1991 г. Компанията пуска и версия, която пее известния му хит "Black or White“, а по-късно и "Beat it“.