Той отпразнува раздялата със семейството си с наздравица за 23 000 долара
26-годишният инфлуенсър и самопровъзгласил се готвач се наслаждаваше на "мир и облекчение“, както сам ги нарече, в прочутото имение San Ysidro Ranch – любим хотел на принц Хари и Меган Маркъл. Съпругата му, актрисата Никола Пелц, беше до него, както и кучето им Ламб.
Вино за крале, скандал за милиони
В Instagram Бруклин показа две бутилки от легендарното Château d’Yquem реколта 1831 – определяно като най-скъпото вино в света. Една бутилка струва средно 23 000 долара, а през 2011 г. 200-годишен екземпляр беше продаден за рекордните 75 000 паунда.
Парите очевидно не са проблем – Никола Пелц получава по 1 милион долара месечна издръжка от баща си, милиардера Нелсън Пелц, чийто капитал възлиза на 1,6 милиарда долара – значително повече от общото състояние на Бекъмови.
Шест страници обвинения: "Родителите ми ме контролираха“
Луксозната почивка идва само дни след като Бруклин публикува шестстранично изявление, с което официално скъса отношенията си с Дейвид и Виктория. В него той отправи шокиращи обвинения:
че родителите му са се опитали да разрушат брака му
че са го притискали да подпише договор за правата върху името си
че Виктория е отказала в последния момент да направи сватбената рокля на Никола
че майка му е "откраднала“ първия му сватбен танц и го е унизила публично
че семейството поставя "марката Бекъм над любовта“
"За първи път в живота си не съм контролиран. Намерих мир и облекчение“, написа Бруклин и подчерта, че не желае помирение.
Книга като "Spare“? Плановете вече са в ход
Според източници, близки до двойката, Бруклин обмисля разкриваща книга в стила на "Spare“ на принц Хари, с която да разкаже "истината“ за живота си като част от фамилия, превърнала семейството в бранд.
Фактът, че е отседнал в същия хотел, където Хари даде скандалното си интервю преди излизането на мемоарите му, само подклажда слуховете.
Докато Бекъмови мълчат…
Виктория Бекъм, която в благодарствената си реч спомена децата си и заяви, че винаги са вярвали във визията ѝ, не коментира директно обвиненията на сина си. Семейството запазва пълно мълчание, докато Бруклин демонстрира новия си живот – далеч от фамилния блясък, но не и от лукса.
Едно е сигурно – това не е просто семеен скандал, а публична война с милионен зaлог, пише "Телеграф".
