Американската актриса Дженифър Анистън официално потвърди връзката си с писателя и лайф коуч Джим Къртис, като публикува обща снимка в Instagram. Това е първият път, в който звездата от "Приятели" споделя публично детайл от личния си живот след развода ѝ с Джъстин Теру през 2018 г. Постът ѝ в социалните мрежи предизвика истинска вълна от реакции от страна на нейните почитатели.На 3 ноември 2025 г. Анистън качи черно-бяла снимка, на която прегръща Къртис отзад, придружена от надпис: "Честит Рожден Ден, любов моя", подчертавайки, колко много го цени.Припомняме, че слуховете за новата връзка между Анистън и хипнотизиращия гуру се появиха още през лятото. Според източници, цитирани от People, Анистън и Къртис са били заедно още през юли 2025 г., когато са засечени на яхта в Майорка в компанията на Кортни Кокс и Джейсън Бейтман. Джим Къртис е известен като хипнотерапевт, уелнес треньор и писател, който се занимава с личностно развитие и позитивна психология.Имало ли е годеж?В интервю за Marie Claire, той споделя, че и двамата вярват в идеята за "съзнателна връзка" – такава, в която партньорите не се опитват да се променят един друг, а да се подкрепят в процеса на израстване.Въпреки че Анистън винаги е била дискретна относно личния си живот, новата ѝ публикация в Instagram изглежда като символично "отваряне на вратата" към по-личната страна на актрисата. Някои източници дори информират, че фенове са забелязали пръстен на лявата ѝ ръка, което подхрани спекулации за възможен годеж.Сгодена или не, Дженифър Анистън определено изглежда щастлива и вдъхновена, като отново е открила баланса в живота си, пише actualno.