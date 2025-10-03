ЗАРЕЖДАНЕ...
|Том Холанд предизвика истински фурор
Всичко се случи по време на интервю, в което водещият спомена Зендая като приятелката на Том, но той бързо го поправи с усмивка: "Не, тя е моята годеница.“ Този неочакван момент беше споделен в социалните мрежи и за броени часове натрупа милиони гледания.
Новината, че двамата са официално сгодени от началото на тази година, вече не е тайна, но публичното потвърждение от Том носи особено трогателен заряд. За феновете това бе потвърждение, че любовта им е силна и стабилна, въпреки забързаното им професионално ежедневие.
От снимките на снимачната площадка на последния филм за Спайдърмен, до гала вечерите и светските събития - Том и Зендая изглеждат неразделни и щастливи. Дори и в моменти на натоварен график, те не пропускат да покажат подкрепата и обичта си един към друг, пише Ladyzone.
Социалните медии бързо реагираха с множество реакции - фенове и знаменитости се включиха с емоционални пожелания към двойката. За мнозина този дребен, но искрен жест на Холанд е доказателство, че истинската любов намира начин да бъде чута и видяна.
