|Том Холанд приет по спешност в болница
Смята се, че Холанд си е счупил главата при падане и е бил лекуван за сътресение на мозъка. Жена каскадьорка също е била откарана в болница с линейка.
Бащата на британската звезда Том, комикът Доминик потвърди, че синът му ще отсъства от снимките "за известно време“.
Още новини от Любопитни новини:
Принц Уилям и Кейт Мидълтън заминават за САЩ?
22:27 / 22.09.2025
Яжте по 150 грама ориз всеки ден
12:46 / 22.09.2025
Хороскоп до 28 септември
11:06 / 22.09.2025
Специалист: През есента приемайте селен, цинк и витамин D. Премин...
10:04 / 22.09.2025
Празник е! Две красиви имена имат повод да почерпят
08:26 / 22.09.2025
Частично слънчево затъмнение ще озари небето довечера
20:25 / 21.09.2025
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
05:35 / 21.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
