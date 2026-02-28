Що се отнася до разделянето на светлите и тъмните дрехи, всяка добра домакиня е професионалист. Някои дори купуват два отделни коша за пране, специално за тази цел и това също може да бъде от известна полза. Но перете ли светлите и тъмните дрехи по правилния начин? Знаем, че цветните трябва да се перат в студена вода, но как да запазим белите нюанси?Оказва се, че температурата, която избирате за бели дрехи, също може да окаже огромно влияние – избраната температура може да доведе до посивели, мръсни тъкани или такива, които всъщност изглеждат свежи и блестящи. Експертите по пране споделят най-добрата температура за получаване на възможно най-чисти и свежи бели дрехи."Топлата вода обикновено е най-добрият избор за поддържане на белите дрехи чисти и ярки“, обяснява Решел Баланцат, основател и изпълнителен директор на бутиковата перилна услуга Juliette. "Тя активира перилния препарат по-ефективно от студената вода и помага за премахването на замърсяванията, остатъците от дезодорант и следите от ежедневните дейности, които могат да доведат до замърсен вид на белите дрехи с течение на времето.“ За повечето перални машини топлата вода е между 32 и 38°C.Мишел Пиомбино, експерт по пране и главен учен в Purex, препоръчва прането на бели дрехи, изработени от по-здрави материи (като памук), в гореща вода, тъй като те могат да издържат на топлината, както и спално бельо и кърпи.Например, никога не трябва да перете дрехи с петна от кръв в гореща вода, за да избегнете залепването им. "Платове като коприна, дантела и вълна също не трябва да се перат в гореща вода, тъй като това може да причини повреда на материалите“, казва Пиомбино.Студената вода може да бъде полезна и за определени цветове и материали. Баланцат казва, че е най-подходяща за деликатни тъкани и дрехи, склонни към свиване, тъй като температурата може да предотврати износването и избледняването с течение на времето. Тъмно оцветените дрехи и спортните дрехи с еластични влакна също са идеални за студена вода, казва Пиомбино.- Перете белите дрехи отделно от тъмните и цветните.- Избягвайте претоварването на пералнята, за да могат дрехите да се изплакнат добре.- Използвайте ефикасен препарат, който може да осигури мощно почистване при всякакви температури.- Пропуснете омекотителя за бели дрехи. "Той може да остави покритие, което намалява яркостта“, казва Баланцат.- Добавете избелител на кислородна основа, за да премахнете безопасно натрупванията от време на време.- Сушете белите дрехи на слънчева светлина, когато е възможно, казва Баланцат, защото естествената светлина помага за изсветляване на тъканитем пише ladyzone.bg.