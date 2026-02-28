Топла или студена вода за бялото пране, за да не посивява?
©
Оказва се, че температурата, която избирате за бели дрехи, също може да окаже огромно влияние – избраната температура може да доведе до посивели, мръсни тъкани или такива, които всъщност изглеждат свежи и блестящи. Експертите по пране споделят най-добрата температура за получаване на възможно най-чисти и свежи бели дрехи.
"Топлата вода обикновено е най-добрият избор за поддържане на белите дрехи чисти и ярки“, обяснява Решел Баланцат, основател и изпълнителен директор на бутиковата перилна услуга Juliette. "Тя активира перилния препарат по-ефективно от студената вода и помага за премахването на замърсяванията, остатъците от дезодорант и следите от ежедневните дейности, които могат да доведат до замърсен вид на белите дрехи с течение на времето.“ За повечето перални машини топлата вода е между 32 и 38°C.
Мишел Пиомбино, експерт по пране и главен учен в Purex, препоръчва прането на бели дрехи, изработени от по-здрави материи (като памук), в гореща вода, тъй като те могат да издържат на топлината, както и спално бельо и кърпи.
Например, никога не трябва да перете дрехи с петна от кръв в гореща вода, за да избегнете залепването им. "Платове като коприна, дантела и вълна също не трябва да се перат в гореща вода, тъй като това може да причини повреда на материалите“, казва Пиомбино.
Студената вода може да бъде полезна и за определени цветове и материали. Баланцат казва, че е най-подходяща за деликатни тъкани и дрехи, склонни към свиване, тъй като температурата може да предотврати износването и избледняването с течение на времето. Тъмно оцветените дрехи и спортните дрехи с еластични влакна също са идеални за студена вода, казва Пиомбино.
- Перете белите дрехи отделно от тъмните и цветните.
- Избягвайте претоварването на пералнята, за да могат дрехите да се изплакнат добре.
- Използвайте ефикасен препарат, който може да осигури мощно почистване при всякакви температури.
- Пропуснете омекотителя за бели дрехи. "Той може да остави покритие, което намалява яркостта“, казва Баланцат.
- Добавете избелител на кислородна основа, за да премахнете безопасно натрупванията от време на време.
- Сушете белите дрехи на слънчева светлина, когато е възможно, казва Баланцат, защото естествената светлина помага за изсветляване на тъканитем пише ladyzone.bg.
Още от категорията
/
Андрей Арнаудов: Те всеки ден се борят с живота. Ще видим как се будят, как лягат, какво изживяват всеки ден
12:56
Страхът от интелигентните очила, стана причина за създаването на ново приложение, което открива "шпионите"
26.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Деси Слава: Ще ви разкрия голяма новина
20:24 / 27.02.2026
Филм с награда от Берлинале ще бъде показан на "София Филм Фест н...
17:23 / 27.02.2026
Дениз Хайрула се омъжи?
16:07 / 27.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.