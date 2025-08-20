Новини
Торино и Пашата заедно на Teen Boom Fest ’25
Автор: Екип Burgas24.bg 14:37Коментари (0)145
©
Шестото издание на Teen Boom Fest ще бъде незабравимо, защото събира повече от 50 артиста и едни от най-следваните имена в социалните мрежи. Не пропускай шанса да бъдеш част от историята – две вечери, десетки изпълнители, хиляди емоции и социални послания в сърцето на Бургас.

Входът е свободен!

Най-обсъжданият дует в България – Торино и Пашата – излиза рамо до рамо в Бургас на Teen Boom Fest' 25. Дали това е специален жест към публиката на фестивала, която ги подкрепя вече шест лета като неизменна част от програмата?

Феновете не спират да коментират – ще бъде ли това последното им съвместно участие, след като обявиха, че започват самостоятелни кариери, или с обичта на хилядите им почитатели ще преодолеят трудностите? Предстои да разберем.

Най-важното е, че хитовите изпълнители ще бъдат в Бургас на 24 август /неделя/ и ще подарят невиждан спектакъл на феновете на обичания фестивал. Заедно с тях на концертната сцена ще видим безкомпромисния стил и мощни рими и енергия на Вирго, Атанас Колев, Емил ТРФ и Боро Първи.

Концертът започва в 18:30 часа.

Във фен шатрите на 23 август, почитателите ще се срещнат с Нелина Иванова, Коби, Ева, Дани Крачунов, Askqlte, Зари, Еляса, Габриела Димитрова и др. На 24 август в зоната на фестивала ще ви очакват Пресинка, Тоби и Елия, Крис, Askqlte, Мегсън, Ей Бо, Зари, Коби, Алексчето, Сандев и Стела, Пеши Гоши. Всички фен срещи започват в 16.30 часа.

Посетителите на Тийна ще имат и специална среща със семейство Александрови, които ще представят своята кауза и платформа "Живот със синдром на Даун". Teen Boom Fest ще представи новаторска и въздействаща инициатива: 20-метрова "Зона за безопасност на пътя“. Тя се реализира в партньорството на Фондация "Ани и Явор: Ключът е любовта“. Мотото на кампанията е: "Шофирай със сърце и разум – защото не си сам на пътя“.

Тази година Тийн бум фест идва с куп изненади и нови водещи. Това ще бъдат супер забавните и мега талантливи Иван Тишев и Лина – те ще се погрижат настроението да е на макс, а вие само носете добрата си енергия.

Организаторите – Община Бургас, Prime Dynamics Ltd, Фондация "Ани и Явор: Ключът е любовта“, парти агенция "Кригея“ и други партньори – обещават два дни, в които музика, танци, емоции и силни социални послания ще се слеят в едно.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
