ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Торино и Пашата заедно на Teen Boom Fest ’25
Входът е свободен!
Най-обсъжданият дует в България – Торино и Пашата – излиза рамо до рамо в Бургас на Teen Boom Fest' 25. Дали това е специален жест към публиката на фестивала, която ги подкрепя вече шест лета като неизменна част от програмата?
Феновете не спират да коментират – ще бъде ли това последното им съвместно участие, след като обявиха, че започват самостоятелни кариери, или с обичта на хилядите им почитатели ще преодолеят трудностите? Предстои да разберем.
Най-важното е, че хитовите изпълнители ще бъдат в Бургас на 24 август /неделя/ и ще подарят невиждан спектакъл на феновете на обичания фестивал. Заедно с тях на концертната сцена ще видим безкомпромисния стил и мощни рими и енергия на Вирго, Атанас Колев, Емил ТРФ и Боро Първи.
Концертът започва в 18:30 часа.
Във фен шатрите на 23 август, почитателите ще се срещнат с Нелина Иванова, Коби, Ева, Дани Крачунов, Askqlte, Зари, Еляса, Габриела Димитрова и др. На 24 август в зоната на фестивала ще ви очакват Пресинка, Тоби и Елия, Крис, Askqlte, Мегсън, Ей Бо, Зари, Коби, Алексчето, Сандев и Стела, Пеши Гоши. Всички фен срещи започват в 16.30 часа.
Посетителите на Тийна ще имат и специална среща със семейство Александрови, които ще представят своята кауза и платформа "Живот със синдром на Даун". Teen Boom Fest ще представи новаторска и въздействаща инициатива: 20-метрова "Зона за безопасност на пътя“. Тя се реализира в партньорството на Фондация "Ани и Явор: Ключът е любовта“. Мотото на кампанията е: "Шофирай със сърце и разум – защото не си сам на пътя“.
Тази година Тийн бум фест идва с куп изненади и нови водещи. Това ще бъдат супер забавните и мега талантливи Иван Тишев и Лина – те ще се погрижат настроението да е на макс, а вие само носете добрата си енергия.
Организаторите – Община Бургас, Prime Dynamics Ltd, Фондация "Ани и Явор: Ключът е любовта“, парти агенция "Кригея“ и други партньори – обещават два дни, в които музика, танци, емоции и силни социални послания ще се слеят в едно.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Лоренцо на Софка: Ето заради такива умствено изостанали м*нгали п...
15:52 / 20.08.2025
Вдовицата на Иван Славков - Валя, се съсипа от смъртта на Малък Т...
15:32 / 20.08.2025
Българска компания създаде портативен ЕКГ апарат, позволява пацие...
15:26 / 20.08.2025
Любо Киров избухна заради средните пръсти
13:04 / 20.08.2025
Обявиха градът домакин на "Евровизия 2026"
11:50 / 20.08.2025
Представителите на една зодия ще получи неочаквано предложение
09:03 / 20.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета