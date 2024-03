© The Sun виж галерията Здравето на принцесата на Уелс подхранва слухове и спекулации от седмици. Нови снимки на принцеса Кейт бяха публикувани в понеделник вечерта. Тя се появява усмихната със съпруга си принц Уилям на фермерски пазар в Уиндзор, но в социалните мрежи се разпространява тезата, че това не е тя, а неин двойник, съобщава BBC.



Видеоклип, публикуван от таблоида The Sun и по-ясна снимка показват 42-годишната Кейт, която ходи усмиханата и с пригладена назад коса. Според британски медии изображенията на принцесата и нейния съпруг, престолонаследникът на Великобритания, са направени в събота пред местен пазар в Уиндзор, недалеч от семейния им дом на двойката.



Веднага след появата на тези изображения в интернет, започна да циркулира нова теория на конспирацията, според която това не е принцесата на Уелс, а неин двойник.



Публикации, подкрепящи тази теория, събраха милиони гледания в различни социални мрежи, като TikTok и X. "Няма начин да е Кейт. Това е дубликат!", написа потребител в интернет.



Фалшивите новини и конспиративни теории за принцесата са породени от отсъствието й от обществения живот



Това е последният пример за фалшиви теории, разпространяващи се в социалните медии за Кейт Мидълтън, които са предизвикани от отсъствието й от обществения живот след коремна операция през януари. Преди няколко дни дворецът Кенсингтън публикува снимка на Кейт и трите й деца, заедно с благодарствено съобщение от принцесата, след като се подложи на коремна операция през януари.



Информационните агенции, включително Getty, Reuters, Associated Press и AFP, оттеглиха снимката по-късно през деня с мотива, че е била редактирана. Тези, които анализираха снимката, забелязаха поредица от грешки при редактирането - от ръцете на принц Луи до начина, по който стоят дрехите му, липсващия брачен пръстен на пръста на Кейт, липсващия цип на пуловера на принцесата или дифузните точки върху полата на принцеса Шарлот или от нея ръкав. На снимката един от пръстите на принц Луи изглежда по-къс от останалите, тъй като изглежда, че ги държи кръстосани по странен начин. Други проблеми, повдигнати в социалните медии, са дължината на ръцете на принц Джордж, настилката и прозорците зад семейството, както и късните есенни листа по дърветата, което би противоречало на твърдението, че снимката е отскоро.



"Както много любители фотографи, понякога експериментирам с редактиране на изображения. Извинявам се за създаденото объркване. Надявам се всички празнуващи да са имали много щастлив ден на майката", казва принцесата. 42-годишната Катрин претърпя коремна операция през януари и след операцията прекара 13 нощи в лондонска клиника.



Принц Уилям посети съпругата си по време на престоя й и тя беше посетена от крал Чарлз, преди той да се лекува там. Дворецът сподели малко подробности за нейното състояние, което доведе до спекулации в социалните медии, но каза, че болестта не е свързана с рак и добави, че принцесата се възстановява и може да се върне към обществените задължения след Великден, припомня Digi24.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.

Кадри: The Sun