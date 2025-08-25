Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Това е храната, която забавя стареенето, предпазва сърцето и мозъка
Автор: Цвети Христова 09:27Коментари (0)129
©
Проучване, обхващащо десетилетия изследвания, съобщава, че хората, които редовно ядат една храна, са по-склонни да бъдат физически активни, да се хранят здравословно и имат по-нисък риск от сърдечни заболявания с напредване на възрастта.

Учените от Училището по обществено здраве към Университета на Минесота смятат, че това се дължи на хранителните вещества в тази храна и тяхното въздействие върху цялостното здраве.

Те проследиха 3023 души (мъже и жени) в продължение на 20 години и сравниха здравето им с диетата им.

Става въпрос за ядките и по-специално орехите. Те са единственият отличен растителен източник на омега-3 алфа-линоленова киселина, за която е доказано, че поддържа здравето на сърцето и мозъка, както и здравословните процеси на стареене.

Само една порция орехи (приблизително шепа) има впечатляващ набор от хранителни вещества, които имат благоприятен ефект върху общото здраве.

Орехите съдържат четири грама протеин, два грама фибри и магнезий (45 милиграма), пише zdrave.to. Те също така осигуряват множество антиоксиданти, включително полифеноли. 

Яденето на ядки също е свързано със загуба на тегло - тези, които ядат ядки, имат значително по-ниски концентрации на кръвна захар от тези, които не ядат.

"Любителите на ядки изглежда имат уникален телесен фенотип, който носи със себе си други положителни ефекти върху здравето, като например по-добро качество на диетата, особено ако са яли ядки от ранна детска възраст до зряла възраст“, ​​казва професорът по епидемиология и здравеопазване на общественото здраве от университета на Минесота, д-р Лин М. Стивън.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Синеока красавица е новата "Кралица на Бургас"
09:01 / 25.08.2025
Почитаме двама светци! Мъжете с тези имена имат празник
09:35 / 25.08.2025
Forbes: Роджър Федерер стана вторият милиардер в тениса
23:13 / 23.08.2025
"Исторически парк" е на ръба на фалит
20:50 / 23.08.2025
Торино: Някои хора приеха с радост, че се разделяме
21:55 / 23.08.2025
Смърт на снимачната площадка на сериал на Netflix
17:50 / 23.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Матури 2025
Катастрофи в България
Природни стихии
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: