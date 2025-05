Това е най-мръсната стая в дома ни

© Поддържането на дома чист и подреден е една задача, която често е по-сложна за изпълнение, отколкото ни се иска. Често дори да сме всеки ден с прахосмукачката и парцала, все остава нещо непочистено. А още по-притеснителното е това, което е невидимо с просто око, но негативният ефект от него върху здравето ни е осезаем.



Спалнята е стаята, в която прекарваме най-голямата част от времето си у дома - всяка нощ по 7, 8, а и повече часа. Именно в нея е най-важно да поддържаме здравословна среда, което, оказва се, не е никак лесно. И докато ежедневно обръщаме внимание на бактериите, микробите и мръсотията в магазина, в градския транспорт и на много други места, е време да отделим част от него и за това, което ни заобикаля в тази стая.



Според учени от Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, именно спалнята е най-мръсната стая в дома ни, която изобилства от изненадващо голямо количество бактерии, алергени и гъбички. А ето и няколко доказателства за това.



Възглавниците



Те ни осигуряват комфорт и удобство през нощта, но е важно да се погрижим и за тяхната чистота, защото в противен случай буквално могат да ни разболеят. Възглавниците и техните калъфки често изобилстват от бактерии, гъбички, парченце мъртва кожа. И те могат да станат причина както за кожни раздразнения и възпаления, така и за проблеми с дихателната система и дори причина за алергии.



Само като се замислим колко време прекарваме с глава върху възглавницата и разбираме, че именно тя е един от предметите, в които най-често влизаме в допир, и то с така чувствителната кожа на скалпа и лицето си. А според различни изследвания, по повърхността й могат да се открият буквално милиони спори на гъбички.



И теглото й след две години употреба се увеличава с около 10% именно заради всички тези миниатюрни частици, които се събират по нея. И така се оказва, че във възглавницата ни вероятно се развива и си вирее цяла отделна микросистема, която със сигурност не ни мисли доброто.



Завивки



При тях положението никак не е по-добре. Те често също са много по-мръсни, отколкото ни изглеждат, заради потта, омазняването на кожата и всички мъртви клетки, които се събират в материята им. Количеството мръсотия скача драстично, ако имаме навика да ядем в леглото или да спим с домашния си любимец. Завивките и чаршафите буквално са като гъба, която попива всичко и създава прекрасна среда за живот - топла и влажна.



Матрак



Той също е развъдник на бактерии, гъбички и други микроорганизми и със сигурност не бива да подценяваме неговото редовно почистване. Всичко, което се събира по него, може да стане причинител на алергии и дори астма.



Под



В никоя от стаите той със сигурност не е толкова чист, колкото би ни се искало. Но в спалнята всичко, което остава като невидима мръсотия по леглото, достига и до него. Някои бактерии и гъбички могат да оцелеят в продължение на дни, така че могат да се натрупат и да се размножат, обяснява Huffington Post.



Килими и завеси



На тях също трябва да обърнем специално внимание при почистването на спалнята, защото могат да се превърнат в развъдник на всички онези микрочастици, които политат от леглото когато например оправяме чаршафите.



Как да поддържаме спалнята чиста



Това може да не е толкова сложна задача, ако спазваме някои прости, но важни правила. Сред тях са да сменяваме чаршафите всяка седмица, а калъфките на възглавниците дори по-често - на няколко дни. Самите възглавници също трябва да се перат редовно и да се сменят веднъж на две години. Добра идея е и да се сдобие с хипоалергенни калъфки за възглавниците и матрака.



А матракът се почивства най-добре с перяща прахосмукачка. Може да си купим и друга за акари, с която редовно да събираме невидимите отлагания. С обикновена пък трябва да минаваме килимите и пътеките в спалнята, ако имаме такива, всеки ден или веднъж на два-три дни, пише lifestyle.bg.