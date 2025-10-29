Софи Търнър излиза с вокалиста на Coldplay Крис Мартин, след като окончателно е сложила край на връзката си с аристократа Перегрин ("Пери“) Пиърсън. Британският "Дейли мейл“ разкрива, че 29-годишната звезда от сериала "Игра на тронове“ е била на "тайна среща“ с 48-годишния музикант, малко след като тя и Пери се разделиха след близо две години заедно.Крис Мартин също е отново свободен - той се раздели с американската актриса Дакота Джонсън (35 г.) през юни, след почти осем години връзка и годеж.Междувременно, въпреки многократните слухове за раздели и събирания между Пери и Софи през лятото, източници разкриват, че двамата окончателно са се разделили, след като вдигнаха сватбена церемония в края на септември. Според свидетели, актрисата и нейният любим били забелязани на събитието да се карат и спорят на дансинга.Софи Търнър обаче не се е отдала на тъга след раздялата си с него – напротив, според публикации тя е излязла на среща с Крис Мартин още на следващата седмица.Крис Мартин, който премина през "осъзнатото разделяне“ с бившата си съпруга Гуинет Полтроу, прекара това лято в Лондон след серия от концерти на стадион "Уембли“ като част от турнето Music Of The Spheres на Coldplay.И все пак, докато Софи Търнър очевидно е продължила напред с фронтмена на групата, изглежда и Пери не си е губил времето. По думите на източници, наследникът на имението Каудрей в Уест Съсекс е бил забелязан миналата седмица в популярен клуб в Западен Лондон - ръка за ръка с висока, стройна блондинка, която имала удивителна прилика със самата Софи Търнър. Представител на актрисата е отказал коментар.Интересното е, че Софи Търнър се оказва запален фен на Coldplay още отпреди – тя дори "заплакала“ от вълнение, когато получила поздрав за рождения си ден от Крис Мартин във видео, планирано като изненада от тогавашния ѝ съпруг Джо Джонас.Във видеото, заснето през 2020 г. за шоуто на Джо Cup of Joe, той изненадва Софи за рождения ѝ ден, като ѝ пуска запис от музиканта, който днес се оказва нейният нов партньор.Седнала в ресторант, Джо ѝ подава телефона си с думите: "Има някой, който иска да ти каже "Честит рожден ден“.Тогава актрисата вдига ръце към лицето си от шок и възкликва: "Това е Крис Мартин!“.Той казва във видеото: "Здравей, аз съм Крис от Coldplay. Искам, от мое име и от името на останалите - още по-привлекателни членове на групата, да ти пожелая един прекрасен ден. Изпращам ти цялата си обич и се надявам да си прекарваш чудесно.“Певецът завършва записа с думите: "Благодаря ти, че си страхотна. Чао!“ - и изпраща въздушна целувка към камерата.Софи Търнър изглежда въодушевена и развълнувана, докато се опитва да сдържи сълзите си: "Няма да плача пред камерата“, казва тя, преди да закрие лицето си с ръце и да върне телефона на Джо.Търнър и Джонас изглеждат щастливи и в отлично настроение, докато Джо се смее на реакцията ѝ, а двамата си стискат ръцете в знак на вълнение.Актрисата се омъжи за Джо Джонас през 2019 г., и двамата имат две дъщери – Уила (4 г.) и Делфин (2 г.). Бившата двойка финализира развода си през септември 2024 г., малко повече от година след като звездата от Jonas Brothers подаде молба за раздяла.Междувременно, Софи и Пери бяха забелязани за първи път през 2023 г., а преди слуховете за разрив да се потвърдят, двамата бяха видени за последно заедно на фестивала "Гластънбъри" през юни, пише Ladyzone.