След шумния разрив в редиците на Бекъм, на който станахме свидетели през последната седмица, никой от членовете на семейството не успя да запази мълчание. Въпреки че никой не коментира директно случилото се, едно остава ясно - Бекъм имат по-големи приоритети.На 23 януари Ромео Бекъм дефилира по подиума на мъжката колекция есен/зима 2026-2027 на Willy Chavarria по време на Седмицата на модата в Париж - само пет дни след като по-големият му брат, Бруклин, отправи скандални обвинения срещу родителите им, Дейвид и Виктория Бекъм.В клип, споделен от френското издание на Vogue, Ромео беше облечен в черно кожено яке, върху риза, с черна вратовръзка и дънки. Той носеше маратонки и черни слънчеви очила, докато ходеше по време на ревюто.51-годишната Виктория показа подкрепата си за Ромео в социалните мрежи, като публикува отново видеото на списанието в своите Instagram Stories, написвайки: "Гордея се с теб“. Тя също така остави четири емоджита с червени сърца в секцията за коментари.20-годишният брат на модела, Круз, направи подобен жест в социалните си мрежи, оставяйки коментар под публикацията на Vogue France и също сподели видеото в своите Instagram Stories."Оооо, даааааа“, добави той в текста над видеото, в което по-големият му брат е на подиума.14-годишната им сестра, Харпър, също наруши мълчанието си в социалните мрежи. Единствената дъщеря на звездните родители има свой профил в Instagram, където изрази вълнението си от професионалните постижения на брат си Ромео."Отново!! Още едно невероятно ревю“, написа тя в Instagram Stories върху черно-бяло видео на брат си.Това не е дебютът на Romeo на модния подиум по време на седмицата на модата. Моделът вече е участвал в ревюто на H&M&180 в Лондон, ревюто есен-зима 2025 на Versace в Милано и представянето на колекцията пролет/лято 2025 на Balenciaga в Париж, пише ladyzone.Месеци след нарастващите спекулации за разрив в клана Бекъм, Бруклин написа своето официално изявление, което остави медиите и феновете на семейството в шок. Той подробно описа, че родителите му многократно са се опитвали "да разрушат“ връзката му със съпругата му Никола Пелц в името на публичността и медийния образ на семейство Бекъм.Други обвинения включват твърдения, че родителите му са се опитали да го "подкупят“ да "се откаже от правата“ върху името си преди сватбата му с Никола Пелц Бекъм през април 2022 г. и че Виктория е "провалила“ първия сватбен танц на двойката."Не искам да се помирявам със семейството си. Не ме контролират, за първи път в живота си отстоявам себе си“, написа отчасти Бруклин.