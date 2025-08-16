ЗАРЕЖДАНЕ...
|Това е знак, че змия се е скрила в колата ви
Но наличието на змия в колата ви е съвсем различна история. Точно както в други части на дома ви, змиите могат да влязат в гаража ви – и оттам в превозното ви средство, ако им се даде възможност. За щастие, има ключов признак, който може да ви каже дали змия се крие в колата ви и как да предотвратите този неприятен (и потенциално опасен) сценарий.
Змиите най-често търсят две неща: храна и защита от атмосферните условия. Автосервизите често предлагат и двете, особено ако наблизо има нашествие от гризачи. Оттам те могат лесно да пропълзят в превозното ви средство – особено през есента и зимата, когато търсят топли, затворени пространства. "Змиите могат лесно да се промъкнат през отворена врата или прозорец, или дори в двигателя, подемната част или багажника, ако са оставени отворени“, предупреждава Джон Уест от Alamo Termite & Pest Control.
Паркирането в тревисти, залесени или пренебрегвани райони (особено близо до вода) увеличава риска. Тони Кинг от The Pied Piper Pest Control Co. добавя, че змиите могат да влязат през отворени прозорци или люкове на покрива, дупки в калниците, дупки в подовите дъски (особено при по-стари превозни средства) или дори през ОВК системата, ако системата за всмукване на въздух не е правилно уплътнена.
Най-честият и надежден признак за змия в колата ви е сменената змийска кожа. "Змиите сменят старата си кожа приблизително на всеки един до три месеца. Ако откриете кожа, това означава, че змията е била в колата ви известно време“, казва Уест.
Други възможни признаци:
-Изпражнения – тъмнокафяви или черни, с бяло покритие (урея).
-Повърната храна – ако змията е била разстроена.
-Странна миризма – остра, мускусна, понякога напомняща на развалени яйца; това е защитна тайна.
Как бързо да проверите дали в колата ви се крие змия?
Експертите препоръчват да търсите изкривявания в праха или мръсотията около колата си – особено по стените и под превозното средство. Също така, използвайте фенерче, за да проверите под седалките, под одеялата, чантите или покривките за легло, както и в тесни пространства като поставки за чаши. Ако видите змия, не се опитвайте да я отстраните сами. Спрете, излезте и се обадете на експертите веднага. Тракащ или драскащ звук под арматурното табло също може да е признак.
