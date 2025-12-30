Коледа е време, което обикновено събира хората и носи помирение. Но не и в семейството на Виктория и Дейвид Бекъм. Краят на годината и поредицата от празници задълбочи още повече пропастта между двойката и най-големия им син Бруклин.Докато Дейвид и Виктория празнуваха заедно с останалите си три деца - Круз, Ромео и Харпър, с родители и роднини, най-големият им син предпочете компанията на съпругата си Никола Пелц.Това е поредно доказателство за разривът в семейството, който, изглежда, с времето все повече се задълбочава. А неговите главни действащи лица разкриват все повече подробности.Този път дойде ред на Никола да проговори, макар и индиректно. Младата жена сподели в социалните си мрежи цитат от наскоро починалата Брижит Бардо, който може да се разтълкува като прикрита атака към семейството на съпруга ѝ. "Ако можех да направя нещо, за да променя поведението на хората, бих го направила. Но тъй като не мога, ще се придържам към животните“, гласи цитатът.Това послание рязко контрастира с текста, който тя написа към коледната картичка, на която позира с Бруклин. "Пожелавам весела Коледа и щастлива Нова година - изпълнена с любов, мир и щастие“.Преди няколко седмици по-малкият брат на Бруклин - Круз Бекъм, предизвика бурна реакция в социалните мрежи, отречайки твърденията, според които родителите му са спрели да следват най-големия си син. "Родителите ми никога не биха направили това, нека изясним нещата. Бруклин избра да ги блокира, както постъпил и мен“, написа той в профила си в Instagram.Въпреки че най-малкият син на Виктория и Дейвид говори открито за конфликта между Бруклин и останалата част от семейството, никой друг от клана Бекъм не е направил толкова ясно изявление до момента.Преди няколко седмици Виктория сподели снимки на празничната украса у дома – на тях се виждаха няколко коледни чорапа, закачен на камината с имената на децата, включително и с името на Бруклин.Жест, който феновете на дизайнерката изтълкуваха като опит за помирение. Явно Виктория е направила всичко възможно, за да "спаси Коледа“ – но усилията ѝ не са дали очаквания резултат, пише Ladyzone.bg.