Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Това, което ядем редовно, може да подхранва рака. И не, не е захарта или месото
Автор: ИА Фокус 14:40Коментари (0)168
©
Когато пациентите бъдат диагностицирани с рак, мнозина обмислят да се откажат от месо или захар поради многобройните митове, свързани с диетата, които циркулират онлайн. Тъй като храната е дълбоко свързана със здравето, естествено е да възникнат подобни съмнения. Реалността на диетата при рак обаче е много по-балансирана от простия подход "всичко или нищо“. Д-р Сачин Триведи, директор по медицинска онкология HCG ICS Khubchandani Cancer Centre в Мумбай споделя какво трябва да знаете:

Протеинът е важен съюзник

Ракът и неговите терапии – химиотерапия, хирургия или лъчетерапия, натоварват значително тялото. Загубата на мускулна маса, слабостта и загубата на тегло са често срещани. За да се компенсира това, консумацията на протеини е от съществено значение. Протеините улесняват възстановяването на тъканите, засилват имунитета и позволяват на пациентите да понасят по-добре лечението.

За по-голямата част от хората консумацията на протеини вече е неоптимална. Вегетарианските източници включват бобови растения, леща, мляко, соя и ядки, докато яйцата, пилешкото месо и рибата са отлични невегетариански източници на пълноценен протеин, съдържащ всички незаменими аминокиселини.

Често срещано безпокойство е, че консумацията на месо ще "подхрани рака“, но няма научни доказателства в подкрепа на това твърдение. Всъщност месото може да подобри силата и възстановяването. Важното е подготовката, избирайте ястия на скара, печени или задушени, вместо пържени или силно преработени храни.

Дилемата със захарта

Захарта е друга област, която тревожи пациентите. Вярно е, че раковите клетки използват глюкоза, но това важи и за всички клетки в тялото. Пълното елиминиране на въглехидратите не е нито практично, нито здравословно, тъй като тялото се нуждае от глюкоза за енергия.

Вместо напълно да избягвате захарта, фокусирайте се върху намаляване на рафинираните захари, които се намират в преработените храни, безалкохолните напитки и сладкишите, които добавят празни калории без хранителни вещества. Пациентите трябва вместо това да се стремят към сложни, богати на фибри въглехидрати от пълнозърнести храни, плодове и зеленчуци, които осигуряват витамини, фибри и постоянен енергиен тласък, пише News18.

Ключови изводи за диета, благоприятна за борба с рака

- Дайте приоритет на питателната, добре балансирана диета като начин на живот.

- Консумирайте постно протеиново месо ежедневно, като риба, птиче месо и яйца.

- Яжте разнообразни плодове и зеленчуци за витамини и антиоксиданти.

- Избирайте пълнозърнести храни като кафяв ориз, овес и просо пред рафинирано брашно.

- Ограничете алкохола, преработените храни, пържените храни и излишната захар.

- Поддържайте хидратация със супи, вода и пресни напитки.

Храната може да бъде мощен компонент от процеса на възстановяване, когато пациентите се фокусират върху цялостния баланс на храненето.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Нови ремонти по АМ "Тракия", "Хемус" и "Струма" започват скоро
16:07 / 26.08.2025
5 начина да спестим от сметките за ток и вода у дома
14:39 / 26.08.2025
Viber с нова функция
13:41 / 26.08.2025
Тайното оръжие срещу избухливостта може да се крие в храната
12:53 / 26.08.2025
Емрах Стораро се сгоди
12:16 / 26.08.2025
Какво ни очаква през септември според датата на раждане?
11:48 / 26.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Лято 2025
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Бюджет 2025
Опасен хищник броди край Шумен
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: