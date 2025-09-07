ЗАРЕЖДАНЕ...
|Това ли е новата на Даниел Петканов?
Даниел Петканов отново лети на крилете на любовта. От няколко седмици насам Лудия репортер дарява с нежност и страст актрисата, манекенка и диджейка Глория Петкова. Двамата се загаджили покрай съвместното им участие в новото риалити на Би Ти Ви "Traitors: Игра на предатели“.
"Връзката си пазят в тайна, но често излизат заедно – уж само като приятели. Любимото им място за срещи е бар "Гато". Понякога взимат със себе си и децата си - Габриел и Анабел. Хлапетата си играят, докато родителите им си гукат влюбено", споделиха информаторите ни. И допълниха, че когато Дани е с новата си изгора, очите му буквално блестят от щастие. Той е видимо хлътнал по красавицата.
В отношенията на Петканов и Петкова нямаше да има нищо нередно, ако 33-годишната красавица не беше омъжена. Неин съпруг е варненският бизнесмен Методи Велинов. Човекът е доста заможен, но има и един недостатък – доста възрастен е. На такъв като него Лудия репортер може да бъде син.
Глория и посивелият в косата Методи се венчаха през 2018 г. Сватбата им беше много пищна и се състоя в двореца "Евксиноград", припомнят запознати. Явно обаче в момента в брака им има пробойна и младата актриса намира утеха в обятията на Дани Петканов, пише "Уикенд".
