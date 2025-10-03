ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Това ли е победителят в "Игри на волята"?
Това обаче не попречи онлайн да се заговори за потенциалния финалист на сезон седем. Сред най-често споменаваните имена от различни източници е това на Мирослав Великов. За бизнесмена от София знаем, че се присъедини на по-късен етап в играта и досега сякаш беше в сянката на вече изявените участници. Това обаче не гарантира, че той няма да запази мястото си сред последните играчи в Дивия Север.
Различни източници споделят, че той ще успее да се задържи до последно в надпреварата и именно Мирослав ще бъде големият победител в тазгодишното издание на предаването.
Разбира се, засега официална информация по темата няма, която да потвърждава появилите се спекулации.
Ще има ли жена на финала?
Феновете на предаването не пропускат да коментират "Игри на волята" в социалните мрежи и много от тях споделят, че сред фаворите им за победа е една от най-добре представилите се досега жени - Симона Раждавичка. Нейното име също е спрягано сред тези на финалистите за сезона, но засега всичко това остава само предположение, пише actualno.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1248
|предишна страница [ 1/208 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Емануела прибира 16 000 лв. от участие
23:31 / 03.10.2025
Истинско чудо очаква няколко зодии уикенда
22:38 / 03.10.2025
Вярвате или не, г-жа Сано чуква цели 51 години
12:38 / 03.10.2025
NOVA изненадаха с водещ на най-новото си предаване
10:41 / 03.10.2025
Венета Райова е вещица?
10:44 / 03.10.2025
Никол Кидман е още по-съсипана от тази новина
09:35 / 03.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
Воден ад в Бургаско, наводнени и затворени са редица трасета в региона
08:44 / 03.10.2025
Гери и Светльо от "Един за друг" станаха родители за трети път
14:46 / 02.10.2025
Вижте как се събуди Бургас тази сутрин
09:28 / 03.10.2025
Земетресение в Турция бе усетено в Бургас!
15:14 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета