Това малко момче към днешна дата е един от най-обичаните лидери в света! Фен е на Спайдърмен и притежава боксови ръкавици, подписани от Мохамед Али

© Загадката на Sofia24.bg е свързана с един от най-обичаните президенти на САЩ. Той е роден на 4 август 1961 година в Хонолулу. Неговите родители се запознават по време на следването си там. Познахте ли го? Става въпрос за Барак Хюсеин Обама II. Той е 44-тият президент на САЩ и първият афроамериканец на този пост. Избран е на 4 ноември 2008 година и встъпва в длъжност на 20 януари 2009 година. На 20 януари 2017 г. Обама бива наследен от Доналд Тръмп, който е най-възрастният избиран за президент. Барак Обама е един от най-разпознаваните и най-обичаните лидери в световен план.



Баща му Барак Обама-старши е чернокож кениец, пристигнал в САЩ, за да учи икономика. С майка му, бялата американка от Уичита, Канзас Станли – Ан Дънхан, се запознават в Хонолулския университет, където тя учи антропология. Разделят се, когато той е на 2 години и по-късно се развеждат. Бащата успява да види сина си за последен път през 1972 г. преди да загине в автомобилна катастрофа през 1982. Барак е на 6, когато майка му се омъжва отново за чуждестранен студент – индонезиец. Заедно с нея, съпруга ѝ Лоло Соеторо и доведената си сестра, той заминава за Индонезия, където прекарва 4 години и учи в държавно училище в Джакарта.



Името му “Барак" означава “този, който е благословен" на суахили. Барак Обама е бил известен като “Малкият Бари" на своите индонезийски училищни приятели и познати. Друг негов прякор е “O’Bomber", който е произлязал от неговите добри баскетболни умения в гимназията.



Той печели две награди Grammy, и то още преди да бъде избран за президент – през 2006 и 2008 година. Първият приз е за “Най-добър албум в разговорен стил" за аудио версията на книгата му “Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance". Втората награда Grammy идва за аудиоверсията на “The Audacity Of Hope: Thoughts On Reclaiming The American Dream".



Още по време на предизборната си кампания, Барак Обама обещава на дъщерите си Малия и Саша да им вземе куче, за да му простят продължителните отсъствия. Президентската двойка определя краен срок до пролетта да изпълни желанието на децата си. Изборът на кучето отнема доста време. Семейството избира порода, към която дъщеря им Малия не е алергична. То е от породата као ди агуа. Бо е подарък от сенатор Едуард Кенеди. Скоро след пристигането на Бо през 2009 г., в Белия дом се настанява още едно португалско водно куче - женската Съни.



Барак Обама е известен с многото си обществени прояви. Той се появява на корицата на специално издание на комикса за Спайдърмен. Историята е описана в шест страници и разказва за супергероя, който спасява положението след като самозванец се опитва да заеме мястото на Обама като президент на САЩ.



Той е фен Спайдърмен и притежава двойка боксови ръкавици, подписани от Мохамед Али. Барак Обама печели Нобеловата награда за мир за 2009 година. Може би една от най-съществените реформи, която успя да сътвори Барак Обама през двата си мандата управление беше законът Patient Protection and Affordable Care Act (ACA) известен като “Обамакеър".



Това бе същинска революция в щатската здравна система. Законът целеше цялостна реформа на американската здравна система. Реформата се състои от повече от хиляда страници, посветени на здравното осигуряване и опазване на общественото здраве. Основните проблеми в тях са високите цени на лекарствата и здравните услуги.



Обама има сплотено семейство. Барак Обама и съпругата му Мишел Робинсън се запознават през лятото на 1989 година в Чикаго и три години по-късно се женят.



През 1998 година се ражда дъщерята им Малия, а през 2001 – Наташа.