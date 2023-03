© Instagram виж галерията Ким Кардашиян често използва профилите си в социалните мрежи, като обикновено там или демонстрира пищните си форми, или рекламира някои от многобройните си козметични и други продукти.



Вчера, обаче риалити звездата сподели в своя Instagram стара снимка от 80-те години. 42-годишният SKIMS магнат добавя "1987" в текста към снимката, с което ни подсказва, че е на около шест години по това време. Възпитаничката на Keeping Up With The Kardashians изглежда доста сладка с тъмната си коса на плитки, вързани с розови панделки на бели точки.



Звездата е облечена в розова рокличка, на която се вижда балерина и има изрисуван дракон на бузата си. Много от феновете ѝ отбелязаха в коментари, че Ким Кардашиян страшно много прилича на дъщеричката си Чикаго. Ние не сме особено убедени, но пък със сигурност се вижда, че е едно доста сладко момиченце.