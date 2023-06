© виж галерията Загадката на Sofia24.bg на 19 юни е свързана с един британски политик и журналист, който е член на Консервативната партия и кмет на Лондон от 2008 до 2016 година. Той е член на Камарата на общините, както и министър на външните работи от 13 юли 2016 г. в първия и втория кабинет на Тереза Мей. Познахте ли го? Става въпрос за Борис Джонсън, който на 24 юли 2019 г. е избран от консерваторите за министър-председател на Великобритания след подадената от Тереза Мей оставка през месец май същата година.



На 7 юли 2022 г. той подава оставка като лидер на Консервативната партия и министър-председател на Великобритания. Борис Джонсън навършва днес 59 години. Той е роден на 19 юни 1964 година в Ню Йорк под името Алекзандър Борис де Пфефел Джонсън. В семейството са 4 деца, като той е най-големият. По бащина линия е правнук на турския журналист и министър от началото на XX век Али Кемал бей. Учил е в Итън и Оксфорд. През студентските си години в Оксфорд е членувал в крайно затворения клуб "Бълингдън“ заедно с консерватора Дейвид Камерън.



През 1987 г. постъпва като стажант във вестник "Таймс“, но след скандал е уволнен. Веднага започва работа като журналист в ежедневника "Дейли телеграф“ и пет години (1989 – 1994) е негов кореспондент в Брюксел, откогато датира и характерния за него евроскептицизъм. В периода 1994 до 1999 г. е заместник главен редактор и главен политически наблюдател на "Дейли телеграф“.



От 1998 г. започва да сътрудничи на програмата "Have I Got News for You“ на Би Би Си. През 2000 г. Джонсън става редактор на списание "Спектейтър“.



Джонсън е кмет на Лондон между 2008 и 2016 година. С неговата победа консерваторите печелят кметското място за първи път от 2000 година.



Първият мандат на Борис Джонсън като министър-председател на Обединеното кралство започва на 24 юли 2019 г. с приемането от негова страна на поканата на кралица Елизабет II да сформира нова администрация. Джонсън поема поста на лидер на Консервативната партия след обявяването на резултатите от изборите за ново ръководство на 23 юли 2019 г., а с това автоматично получава назначението на премиер.



Вторият му мандат започва на 16 декември 2019 г., три дни след аудиенцията му с кралица Елизабет II, с която тя го кани да сформира нова администрация след проведените общи избори на 12 декември 2019 г., спечелени от Консервативната партия с убедително мнозинство от 80 места.



На 7 юли 2022 г. Джонсън подава оставка като министър-председател на Обединеното кралство в отговор на историческо масово напускане на министри и други ключови фигури от неговото правителство и натиска на дългогодишни съюзници на партията за оттеглянето му от поста.



Борис Джонсън стана баща на момче през 2020 година. Раждането на сина му е прецедент с това, че в историята на Англия до момента не се е случвало на "Даунинг стрийт" 10 да е живяла двойка без брак. 55-годишният политик и 32-годишната му годеница Кари Саймъндс обаче го направиха. Това не е първото дете за Джонсън, който има четирима наследници от бившата си съпруга Марина Уилър.