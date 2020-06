Това са 8-те думи, забранени за изричане в кралското семейство

© o acoo ceeco oo e e ooa oc ee, ooo ea a oe. c eoe a aa ca o o oe a eoee, oo ce aeo ao oaee, oeeeo ecoee , aa oa a , oo oa, a a oa oe c.



Oaa ce, e ac ooo ea e cao oeeeo, aeoa aa a oace, o e e. oe aa aooo e oc aa c "Wthing th nglish: Th Hiddn Ruls f nglish Bhvir".



e aaaa aaa, aa oa a ace oco, e oa cc o a, oo ca aae a oa o a-oo oee a Eae II.



Eo o o a a ce ae, ao cao ae eca a oae c aca ocoa:



Tilt (oaea)



eco caaaa a "tilt, eoee a acoo ceeco eoa o-eaaa "lvtry.



oaeo a a oea a ce eoa o ac ee, ao ce eoa oa o oaeo a co ao "bthrm" "ldis".



Prdn (ee)



Ao a e e eo, o oco e ae "Wht". oe a ce ca, e a ao "prdn" "srry"a oo o-o, o, ao c a, oca ace oco ce cea o ooc, a e o eae a o a cecea c.



uh (a)



Eae II oe a cee a c oe a aaeo (sf), o e a aa (uh) eaa (stt).



Living rm (ceea)



ac oe ceeaa ooeo ce aa "drwing rm" "sitting rm", aa e e a a ce eecae a a ee "living rm", "lung" "dns".



Dd (ao)



ea, e aa "ao" (dd) e coo aaea aeea c oca o-oaaa aa (fthr).



Prfum (a)



ca c eca aa c e caaa aoa (snt), a e ooe a (prfum), oo oe a ce ce aa a oea.



Pti (ee o)



Ao o eca ao oca a ce oao a aa, e e ee a aoa (trr), a e aae o ac ooo ee o (pti).



Psh ()



e 90-e o a a e o e ae a acoe a ce ooe ce ac oco aa oa c Psh Spi.



ac oe oeaa a aa "psh" ce ca a eoa a caa aca. ea a oace a co cao a aa "smrt".