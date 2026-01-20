Това са храните, които не трябва да слагате никога в микровълновата
©
В същото време малко хора знаят кои храни никога не трябва да се загряват или размразяват в микровълновата фурна. Ето кои са те:
Замразени месни продукти
Повечето инструкции показват, че можете безопасно да размразявате месо в микровълновата фурна. Диетолозите обаче предупреждават, че бактериите, когато се размразят по този начин, стават дори повече, отколкото първоначално са били в продукта. А и пълното размразяване на месото в микровълновата не е възможно, тъй като вътрешността на продукта ще остане замръзнала.
Мляко за бебета
Много майки затоплят адаптираното мляко за кърмачета в микровълновата. Проблемът е, че е опасно да се използва микровълнова печка за тези цели, тъй като някои елементи, съдържащи се в млякото и смесите, стават токсични под въздействието на микровълните.
Картофи
Един от най-популярните продукти, които претопляме в микровълновата са картофите. Но под въздействието на микровълните нишестето се подлага на хидролиза, поради което в продукта се образуват тежки изомери, които са вредни за панкреаса. Ако имате проблеми с този орган, трябва да спрете обработката на картофи по този начин.
Зеленчукова яхния
Преработените зеленчуци по принцип не съдържат толкова много витамини, а при претопляне в микровълнова и останалото изчезва. А някои елементи след такава обработка стават опасни. Най-лошото е положението с патладжаните, които не могат да се съхраняват дълго време в преработен вид и още повече, че се нагряват няколко пъти - съдържащите се в тях токсични вещества, които се образуват под въздействието на топлинна обработка, могат да причинят сериозно отравяне.
Замразени горски плодове
Този метод на размразяване ще убие полезните вещества, съдържащи се в плодовете, а ако ги държите прекалено много във фурната трудно можете да почистите стените ѝ от остатъците.
Пчелен мед
За някои може да изглежда странно, че медът по принцип може да се постави в микровълнова фурна, но говорим за ястия, в които медът е един от компонентите. И все пак не бихме рискували да затопляме в микровълнова фурна храни и ястия, съдържащи мед. Продуктът просто ще загуби своите полезни свойства, а ние използваме меда именно поради високото съдържание на уникални елементи.
Още от категорията
/
Проф. Донка Байкова: Натрупаните допълнителни килограми обикновено се редуцират при по-лек режим на хранене още в първата седмица след празниците
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.