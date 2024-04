Това са симптомите, че ни липсват определени витамини

© Симптомите на недостиг на витамини включват чуплива коса и нокти, язви в устата, косопад, люспести петна по кожата и други. Разпознаването на тези признаци може да помогне да коригирате нещо в диетата си. Те са начинът, по който тялото ни сигнализира за възможен дефицит на витамини и минерали.



Чупливата коса и ноктите могат да бъдат причинени от липса на биотин, известен още като витамин B7. Този витамин помага на тялото да преобразува храната в енергия. Дефицитът на биотин е рядък, но когато се появи, чупливата коса и ноктите са едни от най-забележимите симптоми. Продължителната употреба на антибиотици и конкретни лекарства, както и консумацията на суров яйчен белтък, могат също да допринесат за дефицит на биотин. Храните, богати на биотин, включват яйца, месни продукти, риба, млечни продукти, ядки, семена и различни зеленчуци и плодове, препоръчва puls.bg. Жени, които имат проблеми с косата или ноктите може да се възползват от добавка с биотин след консултация със здравен специалист.



Лезиите в устата, като афтите или пукнатините в ъгълчетата на устата, често могат да бъдат свързани с недостиг на определени витамини или минерали. Например афтите са често свързани с недостиг на желязо или витамини от група B. Изследвания показват, че дефицит на витамини като тиамин (B1), рибофлавин (B2) и пиридоксин (B6) може да има връзка с повтарящите се лезии в устата. Храните, богати на тези витамини и минерали, включват домашни птици, месо, риба, бобови растения, зеленчуци и плодове. При наличие на подобни симптоми е важна консултацията със здравен специалист, който може да препоръча подходящо лечение или добавки, в зависимост от конкретната ситуация.



Кървящите венци често се дължат на грубата техника на миене на зъбите, но липсата на витамин C може също да бъде фактор. Витамин C е важен за заздравяването на рани, имунната функция и е антиоксидант. Дефицитът на витамин C е рядък при консумиране на достатъчно пресни плодове и зеленчуци, но много хора не ядат достатъчно такива храни. Други признаци на дефицит на витамин C включват бавно заздравяване на рани, суха и люспеста кожа, често кървене от носа и други. За да се консумира достатъчно количество витамин C е важно да се включат всеки ден поне 1–2 чаши плодове и 2–3 чаши зеленчуци.



Люспестите петна и пърхотът са често свързани със себорейния дерматит, който засяга отделящите мазнина зони на тялото като скалпа, лицето, горната част на гърдите и други. Тези състояния могат да се проявят в различни етапи от живота, като вероятността за тяхно появяване е най-висока през първите 3 месеца от живота, по време на пубертета и в средата на зряла възраст. Липсата на хранителни вещества, като рибофлавин (витамин B2) и пиридоксин (витамин B6) може да играе роля в развитието на тези кожни проблеми. Храни, богати на тези витамини, включват домашни птици, месо, риба, яйца, млечни продукти, овес, ядки и някои зеленчуци.