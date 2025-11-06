Това са забраните, които трябва да спазваме на днешния празник
©
Поличби, обичаи и забрани, свързани с празника
Знаците, свързани с времето, помагали на предците ни да разберат какво да очакват от времето. Има няколко вярвания, свързани с времето на днешната дата. Ако е паднал сняг, след 40 дни ще настъпи люта зима. Ако през нощта звездите блестят ярко - ще стане по-студено. Ако в горите има малко гъби, това означава, че ще има студена есен. Ако стане по-топло, това означава, че зимата ще закъснее.
Обичаите на 6 ноември до голяма степен се определят от църковния празник, който се пада на този ден. Денят на св. Павел се е смятал за много благоприятен за риболов и приготвяне на рибни ястия. В миналото на този ден жените са се занимавали с ръкоделие, чистене и пране. Вярвало се, че носенето на чисти дрехи носи късмет. Смята се също за добра поличба да се обещае нещо и да се спази даденото обещание.
Според вярванията на нашите предци, 6 ноември е нещастен празник за сватби и дълги пътувания. Забранено е да се дават обещания, които не може да бъдат спазени. На жените е забранено да извършват физически тежка работа, тъй като това ще им донесе здравословни проблеми.
Свети Павел е живял през четвърти век и е родом от Солун. От ранна възраст той е бил дълбоко религиозен, молил се е много и е изучавал Светото писание. Смятан е за един от най-образованите хора на своето време.
След смъртта на патриарх Александър, Павел става глава на Константинополската епархия. Това е време, когато християните в източната част на Римската империя са преследвани от арианите, еретици, към които принадлежи император Констанций. Те отстранили Павел от длъжност и на негово място поставили арианеца Евсевий. Но съдбата отредила друго: Евсевий умрял скоро след това и светецът се завърнал в Константинопол.
След това Констанций отново изгонил Павел в Рим. Западният император Констанс, който подкрепял православните, поискал Павел да бъде възстановен на патриаршеския престол и заплашил Констанций с война. Павел бил възстановен за известно време, но император Констанс бил убит. Патриархът бил заточен в Армения, където в град Кукуз през 350 г. ариани убили светеца по време на служба.
През 381 г. император Теодосий Велики пренася мощите на светеца в Константинопол. Те остават там в продължение на много векове, а през 1326 г. са пренесени във Венеция, където се намират и днес.
Още от категорията
/
Обясненията за трудното заспиване: Мозъкът, колкото и да ни се иска да го спрем, няма бутон "off"
05.11
Кой мед е отровен?
05.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Двойката, напуснала "Ергенът: Любов в рая" на почивка в Италия
23:17 / 05.11.2025
Секси участничка в "Хелс китчън" чака бебе
21:10 / 05.11.2025
Албена Денкова и Максим Стависки се завръщат
17:19 / 05.11.2025
Илон Мъск иска да ограничи слънчевата светлина чрез AI
16:03 / 05.11.2025
Жана Бергендорф харесва и двата пола
15:59 / 05.11.2025
В България е първият тъмен ресторант на Балканите
16:00 / 05.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.