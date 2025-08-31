Този чай изгаря мазнини, дори когато седите. Две чаши са достатъчни!

© Точно преди да отидем на плаж, на всички ни хрумва една и съща мисъл: Какво ще се случи с излишните мазнини , от които все още не сме успели да се отървем? В търсене на отговора ще се сблъскате с поредица от съвети, които ще се въртят около една и съща тема: Физически упражнения . Множество различни източници ще ви насърчат да спортувате, за да подобрите здравето си, но и външния си вид.



Всъщност, физическите упражнения са ценни за здравето на човешкото тяло по много начини и няма съмнение, че трябва да ги включите в живота си, ако все още не сте го направили. Това обаче не означава, че е лошо да търсите допълнителни начини за загуба на мазнини. Ново проучване твърди, че един от тези начини може да е консумацията на определен вид чай, който сякаш "крие“ много и чудодейни ползи за тялото. По-конкретно, изследователи от университета в Цукуба в Япония твърдят, че чаят улун увеличава разграждането на мазнините, ефект, който продължава да действа дори когато спите. Новите открития са публикувани в Nutrients, цитирани от ygeiamou.gr.



Според ръководителя на изследването, професор Кумпей Токуяма , пиенето само на две чаши чай улун на ден значително стимулира процесите на изгаряне на мазнини в организма. "Както всички сортове чай, улун съдържа кофеин, който влияе върху енергийния метаболизъм, увеличавайки сърдечната честота. Проучванията обаче показват, че консумацията на чай може да увеличи разграждането на мазнините, независимо от ефектите на кофеина“, обяснява експертът. "Затова искахме да изследваме ефектите от консумацията на улун върху енергийния и мастния метаболизъм в група здрави доброволци.“



За да стигнат до своите заключения, изследователите разделили доброволците на три групи: Някои консумирали улун чай ежедневно, други чист кофеин, докато останалите получавали плацебо, като част от проучване, продължило общо две седмици. Резултатите разкрили, че участниците, които пиели улун чай или кофеин, увеличили разграждането на мазнините с 20% в сравнение с контролната група, като отбелязали по-специално, че ефектът от пиенето на улун чай продължил дори след като участниците си легнали.