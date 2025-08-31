ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Този чай изгаря мазнини, дори когато седите. Две чаши са достатъчни!
Всъщност, физическите упражнения са ценни за здравето на човешкото тяло по много начини и няма съмнение, че трябва да ги включите в живота си, ако все още не сте го направили. Това обаче не означава, че е лошо да търсите допълнителни начини за загуба на мазнини. Ново проучване твърди, че един от тези начини може да е консумацията на определен вид чай, който сякаш "крие“ много и чудодейни ползи за тялото. По-конкретно, изследователи от университета в Цукуба в Япония твърдят, че чаят улун увеличава разграждането на мазнините, ефект, който продължава да действа дори когато спите. Новите открития са публикувани в Nutrients, цитирани от ygeiamou.gr.
Според ръководителя на изследването, професор Кумпей Токуяма , пиенето само на две чаши чай улун на ден значително стимулира процесите на изгаряне на мазнини в организма. "Както всички сортове чай, улун съдържа кофеин, който влияе върху енергийния метаболизъм, увеличавайки сърдечната честота. Проучванията обаче показват, че консумацията на чай може да увеличи разграждането на мазнините, независимо от ефектите на кофеина“, обяснява експертът. "Затова искахме да изследваме ефектите от консумацията на улун върху енергийния и мастния метаболизъм в група здрави доброволци.“
За да стигнат до своите заключения, изследователите разделили доброволците на три групи: Някои консумирали улун чай ежедневно, други чист кофеин, докато останалите получавали плацебо, като част от проучване, продължило общо две седмици. Резултатите разкрили, че участниците, които пиели улун чай или кофеин, увеличили разграждането на мазнините с 20% в сравнение с контролната група, като отбелязали по-специално, че ефектът от пиенето на улун чай продължил дори след като участниците си легнали.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Зрители: В този формат не жените, а мъжете са дъно!
15:22 / 31.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредит...
12:50 / 31.08.2025
Драго Чая не прилича на себе си, плаши с вида си
12:51 / 31.08.2025
Показаха се! Заедно са!
10:35 / 31.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
20:01 / 30.08.2025
Жена пострада след инцидент в автобус на градския транспорт в Бургас
08:54 / 29.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Смърт на плажа в Слънчев бряг
09:18 / 29.08.2025
Почти цяла България е предупредена за 31 август
20:02 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета