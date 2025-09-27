Този класически десерт изисква няколко трика, но си заслужава усилието

© Когато повечето хора се заемат да приготвят халва у дома, те избират по-лесния вид, приготвен с грис. Версията на базата на тахан е по-сложна, но е засищаща и вкусна – и още по-вкусна с добавянето на ванилия и шоколад.



Време за подготовка и готвене: 4 часа



Съставки



(Порции: 14)



¾ чаша тахан, смесен с 2 ч.л. какао на прах



Щипка сол



250 г (около 1¼ чаши) захар



Малко слънчогледово олио



Метод



Леко намажете с олио форма за хляб с размери около 10×20 см. Постелете я с хартия за печене, като се уверите, че покрива стените и се издава над краищата. Поставете друг лист хартия за печене върху плота и леко го намажете с олио.



В купата на миксер добавете обикновения тахан и ⅓ ч.л. сол. Разбийте с приставката за бъркалка на ниска скорост до гладка смес.



Междувременно разпределете захарта по равно в две малки тенджери. Добавете 50 мл (3½ с.л.) вода във всяка и сложете двете на слаб огън. Оставете да къкри около 4 минути, като разбърквате само веднъж или два пъти в началото със силиконова шпатула, докато захарта се разтвори.



Дръжте единия тиган на слаб огън. Увеличете котлона на другия тиган на средно силен, като поставите вътре термометър за бонбони. Сварете сиропа, като намажете стените на тигана с влажна четка за сладкиши, за да разтворите евентуалните кристали (в противен случай сиропът може да се запечата). След като термометърът достигне 120°C / 248°F (около 10 минути), сиропът е готов. Веднага свалете тигана от котлона.



Увеличете скоростта на миксера на средна и бавно изсипете горещия сироп в тахана, като разбивате около 30 секунди, докато се образува гладка маса. Не разбърквайте прекалено много, иначе халвата ще стане зърнеста.



Бързо прехвърлете сместа върху намасления лист хартия за печене. Притиснете я с шпатула до равномерна дебелина от около 2 см (¾ инча). Покрийте с купа, за да се запази топла.



Измийте термометъра и го поставете във втората тенджера със сироп. Увеличете котлона на средно силен и варете, докато достигне 120°C / 248°F (около 4 минути), като отново намажете стените с влажна четка за сладкиши.



Докато сиропът ври, разбийте тахана с какаото на прах в същата купа на миксера (не е необходимо да го миете). Добавете ½ ч.л. сол и разбъркайте до гладка смес. Изсипете горещия сироп и разбъркайте до получаване на гладка смес.



Открийте бялата халва (тя трябва да е все още топла) и разпределете шоколадовата халва равномерно отгоре. Притиснете с шпатула, така че двата слоя да са с приблизително еднаква дебелина. Повдигнете двете дълги страни на пергамента и с рязко движение сгънете халвата наполовина по дължина. Изравнете я отново с шпатулата. Повторете три или четири пъти, като всеки път сгъвате от различни страни. Това създава мраморен ефект.



Внимателно прехвърлете халвата във формата за хляб, като я притиснете здраво във формата. Прегънете върху излишния хартия за печене и оставете да се охлади поне 3 часа. Извадете от формата, нарежете и сервирайте.







Тази статия се появи за първи път в Gastronomos, кулинарното списание на Катимерини.