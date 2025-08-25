ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Този маникюр е сред най-хитовите тенденции за есента
А когато става дума за маникюр, не бива веднага да си мислим само за кафяви и оранжеви тонове, защото есен 2025 ще мине под знака и на една класика с нов прочит. Това е т.нар. deep french маникюр, който е сред най-хитовите тенденции за есен 2025. И много звезди вече доказаха, че са му фенове.
След шарени и закачливи летни маникюри, сега е време за красическа визия за нашите нокти. Акцентът при нея е по-дебелата бяла линия на върха - именно тя различава "дълбокия" френски от класическия. А останалата част от нокътната плоча е прозрачен или телесен лак.
И дори според нас изглежда много по-стилно, особено на нокти с форма на бадем, които също са на мода. Този маникюр е колкото изискан, толкова и впечатляващ, а специалистите твърдят, че подхожда много на стила mob wife, който редица известни личности като Кайли Дженър и други припознават като свой.
Те също така обясняват, че ако сами си правим маникюра, този deep french може да ни е една идея по-сложен, защото освен точна ръка, трябва да имаме и чувство за симетрия, за да преценим колко точно трябва да е широка бялата линия. Препоръчват ни и няколко начина, по които да разнообразим този изчистен маникюр и да го направим по-закачлив и впечатляващ.
Към бялата част можем да добавим панделки, точки или малко брокат, които със сигурност няма да останат незабелязани. Разбира се, по-смелите може да заменят белия цвят на върха на ноктите с виненочервено, сребърно или златно. Или пък да направим контраст между матов и блестящ лак, който също ще придаде модерен прочит на тази класика, съветва Refinery 29, цитиран от lifestyle.bg.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Това е храната, която забавя стареенето, предпазва сърцето и мозъ...
09:27 / 25.08.2025
Синеока красавица е новата "Кралица на Бургас"
09:01 / 25.08.2025
Почитаме двама светци! Мъжете с тези имена имат празник
09:35 / 25.08.2025
Forbes: Роджър Федерер стана вторият милиардер в тениса
23:13 / 23.08.2025
"Исторически парк" е на ръба на фалит
20:50 / 23.08.2025
Торино: Някои хора приеха с радост, че се разделяме
21:55 / 23.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис с признание за Мила Роберт
21:56 / 23.08.2025
Стари ергенки влизат в новия сезон на "Ергенът: Любов в рая"
09:41 / 23.08.2025
Затварят днес и утре тази бургаска улица
05:00 / 23.08.2025
Торнадо премина между Свети Влас и Слънчев бряг
18:08 / 24.08.2025
Екшън в Бургаско, бус с мигранти се вряза в автомобил, шофьорът избяга
20:48 / 23.08.2025
Смъртоносно забавление край Созопол
22:35 / 23.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета