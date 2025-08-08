Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Трагедията, която унищожи бизнесмена Теодор Петков: Сърцето му спря след загубата на любимата
Автор: Екип Burgas24.bg 15:40Коментари (0)153
©
Малко преди да почине от масивен инфаркт в нощта срещу 3 август – точно на рождения си ден, концесионерът на Централния плаж в курортното село Лозенец, Тодор Петков, преживя друга тежка и непосилна загуба: смъртта на своята съпруга.

Теодор изживя изключително тежко смъртта на жена си и не след дълго последва и той нейния път. Той не злоупотребяваше с алкохол, всеки ден тренираше поне по час и половина, никога не е приемал анаболи или стероиди.

Единственият му "грях“ беше, че се вживяваше прекалено много в работата и почти не спеше, особено през активния летен сезон. Ставаше в 6 часа сутринта, за да проследи лично как се чисти плажът и до късно вечерта координираше работата на своя екип по плажната ивица, разказва пред вестник "Уикенд“ негов приятел. 

За да поддържа тонуса си, пиел по 4-5 кафета на ден, както и енергийни напитки. Явно сърцето му не е издържало на бурното темпо.

Няколко дни преди смъртта си Тодор се самонаградил за предстоящия си рожден ден с чисто нов лъскав джип "Мерцедес“. Пред свои приятели мотивирал покупката с множеството катастрофи по пътищата – искал сигурна кола за себе си и за своята дъщеря. 

Детето сега остава кръгъл сирак и вероятно ще бъде отгледана от чичо си.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Fox News научи евентуалната дата за срещата Тръмп-Путин
14:39 / 08.08.2025
Ванга е знаела, че кланът Живкови изплаща тежка карма
14:10 / 08.08.2025
Нана Гладуиш не скрила от сина си за болестта
13:18 / 08.08.2025
Ясни са първите участници в най-новото риалити по bTV
13:19 / 08.08.2025
Ивайло Везенков – аут от новините на bTV! Нов водещ сяда на стола...
12:35 / 08.08.2025
Mладото гадже на Юксел Кадриев стана бизнес дама
11:38 / 08.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
България в еврозоната
Реформи в БДЖ
Пожари 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: