|Трагедията, която унищожи бизнесмена Теодор Петков: Сърцето му спря след загубата на любимата
Теодор изживя изключително тежко смъртта на жена си и не след дълго последва и той нейния път. Той не злоупотребяваше с алкохол, всеки ден тренираше поне по час и половина, никога не е приемал анаболи или стероиди.
Единственият му "грях“ беше, че се вживяваше прекалено много в работата и почти не спеше, особено през активния летен сезон. Ставаше в 6 часа сутринта, за да проследи лично как се чисти плажът и до късно вечерта координираше работата на своя екип по плажната ивица, разказва пред вестник "Уикенд“ негов приятел.
За да поддържа тонуса си, пиел по 4-5 кафета на ден, както и енергийни напитки. Явно сърцето му не е издържало на бурното темпо.
Няколко дни преди смъртта си Тодор се самонаградил за предстоящия си рожден ден с чисто нов лъскав джип "Мерцедес“. Пред свои приятели мотивирал покупката с множеството катастрофи по пътищата – искал сигурна кола за себе си и за своята дъщеря.
Детето сега остава кръгъл сирак и вероятно ще бъде отгледана от чичо си.
