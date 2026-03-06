Arena Select Vivacom разшири ТВ портфолиото си с три нови тематични канала - Arena Action, Arena Comedy и Arena Life. Всеки месец ефирът е завладян от зрелищни екшън хитове и напрегнати трилъри, любими комедии, сериали и вдъхновяващи биографични истории, въздействаща документалистика и риалити формати – разнообразие, създадено да отговори на всеки вкус. Над 90% от съдържанието е с висококачествен български дублаж, което гарантира още по-приятно гледане за цялото семейство.
През март зрителите на Arena Action могат да проследят хитовия скандинавски сериал Пътят на парите – всеки четвъртък и петък от 22:00 ч. Криминалният трилър разказва за датска компания за устойчива енергия, която отбелязва внезапен и съмнителен възход. Откриването на тялото на неин служител поставя началото на разследване, водено от местен детектив, което постепенно разплита мрежа от опасни тайни и корпоративни злоупотреби. На 9 март от 21:30 ч. ще се излъчи и Дете 44 с участието на Том Харди. Филмът проследява историята на опозорен офицер от съветската военна полиция, който по време на сталинската епоха се изправя срещу система на страх и мълчание, докато разследва поредица от ужасяващи убийства на деца. На 24 март в 23:00 ч. в програмата е заложен и екшънът Принуден да убива. В него Стивън Сегал е в ролята на Руслан – успешен криминален писател с опасно минало. Завръщането му в родния квартал за сватбата на дъщеря му го изправя срещу стар враг и го връща в света на руската мафия.
С Arena Comedy доброто настроение остава гарантирано – с подбрани комедийни сериали и филми, които винаги носят усмивки и забавление. През март, в делничните вечери от 22:30 ч., зрителите ще могат да проследят и трети сезон на ситкома Сеня и Федя, където познатите ни герои отново ще попаднат в неочаквани ситуации с неподражаем хумор. На 10 март от 18:30 ч. премиера прави и канадската поредица Господин Ди, която проследява ежедневието на учител с нестандартен подход към живота и работата. След 15 март уикенд обедите в 13:00 ч. ще бъдат запазени за култовия сериал Отчаяни съпрузи – история за приятелство, семейство и тайните зад фасадата на привидно подредения живот. Киноманите също имат повод за усмивки. На 7 март в 20:40 ч. ще се излъчи комедията Не съвсем по план, а на 8 март по същото време Малки бъркотии. Главните роли в продукциите заемат Лиъм Нийсън и Кейт Уинслет.
Arena Life допълва телевизионната селекция с истории за истински хора и реални съдби, които вдъхновяват и разкриват света около нас. През март стартира излъчването на документалната поредица Разрушителната сила на природата. Всеки делничен ден от 14:10 ч. ще бъдат показвани най-опустошителните природни бедствия през последните 20 години, както и тяхното въздействие върху хората и цивилизациите. От 8 март уикендите от 13:30 ч. ще ни потапят в Тайните на големите данни, които проследяват сериозните рискове за бъдещето ни. През март по Arena Life продължава и вторият сезон на скандинавския сериал Къдриците на Кармен, който се излъчва всеки делничен ден в 19:20 ч. Вдъхновен от истински събития, той проследява живота на предприемчив мъж с големи идеи. Когато открива революционния продукт – електрическите ролове за коса, героят решава да промени не само собствения си живот, но и съдбата на хората около себе си. Ефирът ще завладеят и филми като Али, Секретен отряд и Невъзможното. Последният е базиран на истинската история на семейство, попаднало в едно от най-тежките природни бедствия на нашето време – цунамито от 2004 г., което опустошава Югоизточна Азия. Филмът ще се излъчи на 13 март от 20:40 ч.
През ноември 2025 г. Vivacom успешно интегрира трите нови канала Arena Action, Arena Comedy и Arena Life във всички свои ТВ платформи. През декември 2025 г., по време на свободния достъп до всички канали, новото портфолио от канали в Arena Select генерира над 3 200 000 гледания на повече от 234 000 потребителски устройства в EON.
С Arena Select Vivacom дава на зрителите повече от телевизия – дава им избор, удобство и качествено съдържание. До 31.03.2026 г. каналите могат да бъде заявени със 75% отстъпка от стандартната цена през приложението My Vivacom на промоционална цена от 1.00 € | 1.96 лв. за всеки 30 дни за срока на ползване. За клиентите на планове EON PREMIUM и EON SAT PREMIUM, пакетът е включен без допълнително заплащане.
