|Трима се разделиха с "Игри на волята"
В съревнованието между номинираните Гергана първоначално натрупа преднина, но след това изпита поредица от трудности и обърквания по трасето, които доведоха до загуба. Ексцентричната Наталия от Феномените се справи впечатляващо с всички елементи, грабвайки второто място и награда от 50 златни гроша. Победителката Теодора пък си тръгна от Арената със 100 златни гроша.
В края на деня за първа среща край огъня се събраха обитателите на най-суровата територия в състезанието - Блатото. След единодушно гласуване останалият на косъм от победата за влизане във Войната на племената Давид бе отлъчен от племето на Червените завинаги.
Новият епизод на официалния подкаст на предаването - “След игрите", посреща четиримата елиминирани участници тази седмица – Гергана, Вера, Любослав и Давид, с множество любопитни и предизвикателни въпроси. Какво още им е подготвила водещата Ваня Запрянова, може да видите в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.
Утре най-екстремното риалити в телевизионния ефир продължава с кастинг битка, в която три Амазонки ще се борят за място в голямата игра.
