Тропически плод - в помощ в битката с рака на черния дроб
Изследването, публикувано в Angewandte Chemie, описва използването на тотална синтеза на естествени продукти за създаване на тези молекули от широко достъпни химикали, пише "Български фермер". Според Чейн това предоставя достъпен и евтин метод за производство на големи количества. "По-голямата част от клинично одобрените лекарства са произведени от естествен продукт или са базирани на такъв", каза той. "Но няма достатъчно природни ресурси, за да се произведат достатъчно лекарства. Сега химиците ще могат да вземат нашите ръкописи и да следват нашата "рецепта", за да ги произведат сами."
"Ние сме първите, които проправят този път, а другите могат да го проправят по всякакъв начин. Да намерят преки пътища, ако трябва. Но тъй като ние стъпихме на тази неизвестна територия, мисля, че помогнахме да се хвърли светлина върху този неизвестен път, който може да ни отведе дотам," добавя Лиам О'Грейди, докторант в лабораторията на Чейн и първи автор на статията.
Потенциалните приложения идват в момент, когато раковите заболявания на черния дроб и жлъчните пътища са в нарастване. Прогнозира се, че в световен мащаб един на всеки 125 мъже и жени ще бъде диагностициран с рак на черния дроб през живота си. В Съединените щати ракът на черния дроб остава здравно бреме за милиарди долари, като петгодишната преживяемост при случаите в късен стадий е под 15%. Само през 2025 г. се очаква да бъдат диагностицирани над 42 000 души, като се прогнозират над 30 000 смъртни случая.
Екипът от Делауеър си сътрудничи с Националния институт по рака, за да оцени следващите стъпки, включително да тества дали молекулите, извлечени от гуава, могат да бъдат ефективни и срещу други форми на рак.
