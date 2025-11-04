Сподели close
Ексцентричният участник от "Ергенът: Любов в рая" Джан Микеле проговори след напускането му на шоуто и изненада с признание: "Всичко беше театър!"

Той и половинката му от риалитито - бижутерката Габриела, се появиха хванати за ръка в студиото на "Преди обед" по Би Ти Ви и показаха, че връзката им продължава и извън камерите.

Двамата изглеждаха щастливи, макар и да не разкриха дали планират сватба.

"Любовта ни цъфти, особено откакто живеем заедно", призна Габриела.

Джан Микеле обаче изненада с визия - видимо отслабнал. Причината, както разкри самият той, е тежък инцидент:

"Блъсна ме тротинетка - счупих си ключицата и лопатката. Трябваше да спра тренировките и това ме стопи."

Той коментира и поведението си в "Ергенът", което често беше определяно като избухливо.

"Всичко беше театър", обясни с усмивка Джан Микеле, но призна, че безредието в къщата наистина го е изкарвало извън нерви.

"Убедих се, че не е агресивен. Стъпва на пръсти, да не ме събуди", добави Габриела, цитира "България Днес".

По повод вълната от критики и хейт след участието си, Джан беше лаконичен:

"Вече ми е интересно само колко по-изобретателни ще станат гадориите, които ще пишат за мен."