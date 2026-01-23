Помните ли Елица Тодорова от дуото Елица и Стунджи, които спечелиха рекордното 5-о място на "Евровизия“ през 2007 г. Е, забравете всичко, което си спомняте за нея, защото към днешна дата певицата няма нищо общо с крехкото момиче зад барабаните.48-годишната Елица е качила поне 20 кила върху стройната си фигура, които драстично са се отразили върху външния й вид.В лице изпълнителката на "Вода“ коренно се е променила не само заради видимото напълняване, но и заради странния, дори бихме казали – плашещ грим, който носи.Ярко червено червило, каквото дори най-обиграните мъжемелачки в OnlyFans не биха ползвали, в комбинация с дебела очна линия, правят Елица да изглежда като представителка на чалга бранша от зората на 90-те.Според близки до певицата, рязката промяна във външния вид на миньончето от "Вода“ започнала още след раздялата й със Стоян Янкулов-Стунджи. Барабанистът се разведе с жена си заради извънбрачната афера с Елица, с която продължи връзката си още няколко години. В последствие обаче я замени с друга по-млада девойка.Двамата се разделиха изключително драматично и към момента продължават да бъдат в лоши отношения. Може би именно драмите около връзката им са причина Елица да изглежда по този начин.Към днешна дата перкусионистката преподава на деца в Школата по народно пеене "Фолклорна магия“. През годините тя създава няколко ударни инструмента, които патентова на нейно име, а миналата година излиза и филмът й "Вода“, пише Intrigi.bg.