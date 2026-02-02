Доналд Тръмп заплаши с правни действия срещу водещия на наградите "Грами", след като комедиантът заяви, че американският президент е посетил острова на Джефри Епстийн."Песен на годината – това е награда "Грами", която всеки артист иска почти толкова, колкото Тръмп иска Гренландия, което е логично, защото островът на Епстийн вече го няма и той се нуждае от нов, за да се забавлява с Бил Клинтън", заяви Тревър Ноа.Тръмп отвърна с публикация в Truth Social, наричайки церемонията по връчването на наградите "най-лошата"."Ноа посочи НЕПРАВИЛНО за мен, че Доналд Тръмп и Бил Клинтън са прекарвали време на острова на Епстийн", пише американският президент."Не мога да говоря от името на Бил, но аз никога не съм бил на острова, нито някъде близо до него, и до тази вечер, когато беше направено това невярно и клеветническо изявление, никога не съм бил обвиняван, че съм бил там, дори и от фалшивите медии".Тръмп призова Ноа да "изясни фактите" и заплаши да съди комедианта.В имейл от прокурор от Ню Йорк, публикуван миналия месец, се посочва, че Тръмп е летял с частния самолет на Епстийн "много повече пъти, отколкото е било съобщено досега".В имейл от 7 януари 2020 г. прокурорът посочва, че според записите за полетите Тръмп е летял с частния самолет на Епстийн осем пъти през 90-те години, но не до острова.