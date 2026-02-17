Вероятно много хора са се чудили поне няколко пъти в живота си дали трябва да перат новите дрехи преди да почнат да ги носят. За бельото нещата са ясни, но кое е правилното относно другите видове дрехи?"Краткият отговори е -да, трябва да перете дрехите, преди да ги носите. Дори ако новият ви топ или клин е току-що изваден от опаковката, той може да е замърсен с микроби, токсични химикали, мръсотия и други. Обработката на текстил е многоетапен процес, който често се извършва в няколко страни", казва Лариса Шепърд, доктор, доцент в катедра "Влакнести науки и дизайн на облекло“ в Колежа по човешка екология Корнел в Итака, Ню Йорк."Тези текстилни изделия са били докосвани от много ръце, преминали са през съхранение и транспортиране и може да имат остатъчни химикали и багрила от обработката“, обяснява тя.И това е само химическото натоварване. Новите дрехи често са мръсни, казва микробиологът от Торонто Джейсън Тетро, ​​по-известен като "Човекът с микробите“. "Дрехите са склонни да преминават през редица различни среди, където могат да се замърсят с различни бактерии и вируси.“, пише Reader`s Digest.Какъв вид токсини може да има по новите дрехи?Новите дрехи могат да бъдат покрити с много химикали, включително излишни багрила и формалдехид (използван за предотвратяване на намачкване). "Трудно е да се каже какво има там заради нашата глобална верига за доставки“, казва Шепърд. В САЩ, ако погледнете етикета на дрехата си, Федералната търговска комисия изисква марките да посочват страната на произход, информацията за производителя и съдържанието на влакна, обяснява тя. Но "страната на произход“ се отнася само до мястото, където даден артикул е бил обработен или произведен – тоест, сглобен. Тя не ви казва "всички места по пътя на създаването на дрехата или на процесите на довършителни работи и използваните химикали“, казва тя.Може да си мислите, че е по-безопасно да изберете дрехи от висок клас и в това има известна истина. Но не се заблуждавайте: харченето на пари не е гаранция, че ще получите чиста, безупречна дреха. "Често по-скъпите или дизайнерските артикули отговарят на по-висок стандарт за потребителя (напр. здравина, блясък и т.н.), но машините, маслата, довършителните работи и необходимостта от съхранение все още са налице“, казва Шепърд. В крайна сметка? Самият процес на изработване на текстил често е "мръсен“, поради което е идеално да перете дрехите си преди употреба, особено ако имате чувствителна кожа, независимо дали е по-евтин или скъп артикул.Купуването на биологични продукти не гарантира липса на химикали. Проучване, проведено в Испания през 2022 г., сравняващо бебешки и бременни дрехи от органичен и неорганичен памук, откри формалдехид и в двете групи. Изпраните версии на тези артикули не съдържаха химикала, така че изводът е ясен: Перете чисто новите си дрехи, дори и да са органични или от висок клас етикет.Най-често срещаните бактерии по новите текстилни изделия са Staphylococcus, който често се среща по кожата, и E. coli, която се среща по ръце, които не са били добре измити, казва Тетро. Може също да се заразите с норовирус от хора, които са болни от този стомашен вирус, добавя той.Можете също така да се заразите с вирус от всеки, който е пробвал този артикул преди вас или от някой от работниците, които са работили с него в магазина. "Ако са заразни, те ще пренесат каквото имат върху дрехите“, казва ТетроПроизводствените химикали също представляват риск за здравето. Формалдехидът може да раздразни кожата, очите и носните ни проходи. Нещо повече, той е известен канцероген, според Агенцията за опазване на околната среда на САЩ. Самото пране на дрехите може да премахне този токсичен химикал.Какъв е най-добрият начин за пране на нови дрехи?Перете новите си дрехи според инструкциите на етикета. В идеалния случай използвайте нежен перилен препарат, плюс "антимикробен агент – ензим или дезинфектант“, съветва Тетро. Трябва също да сортирате по цвят, тъй като има вероятност излишните бои да се разлеят при прането. Ако забележите, че нова дреха пуска боя при прането, помислете за второ пране преди носене, за да предпазите кожата и другите си дрехи от оттичане на боята, пише businessnovinite.bg.