|Тъмният шоколад всъщност е полезен за нашата кожа
Дерматологът д-р Сома Сарка обясни пред News18: "За здрава кожа, здрав ум и тяло, и дори за здравето на сърцето и по-добра регулация е важно да се придържате към тъмен шоколад с повече от 70% какао.“
Белият шоколад, от друга страна, съдържа много мазнини и захар. Излишната захар може да причини възпаление, гликация и разграждане на колаген, което допринася за преждевременното стареене на кожата. Тъмният шоколад помага за поддържане на еластичността на кожата, защото е богат на антиоксиданти и флавоноиди, които са от съществено значение за здравето на кожата.
Друго предимство на тъмния шоколад е, че помага за контролиране на апетита, тъй като леко горчивият му вкус намалява склонността към преяждане.
"Тъмният шоколад съдържа и съединения, които подобряват настроението. Той помага на мозъка да функционира, като освобождава ендорфини и серотонин, хормони, които поддържат доброто настроение и емоционалното благополучие. Ето защо тъмният шоколад може да бъде особено полезен, когато се чувствате потиснати, осигурявайки както незабавно повдигане на настроението, така и дългосрочни ползи за здравето“, подписва д-р Саркар.
Ключови изводи:
Изберете тъмен шоколад (70%+ какао) пред млечен или бял.
Помага за поддържане на еластичността на кожата и намаляване на признаците на стареене.
Контролира апетита и поддържа настроението.
Богат на антиоксиданти и есенциални минерали.
