|Турбуленцията не сваля самолети! Вярвам, че когато знаете фактите, страхът започва да губи силата си
Ето какво още обясни той: "А сега си представете – това е при около 4,5 милиарда пътуващи годишно, или над 35 милиарда пътници общо за този период.
Вероятността да пострадате от турбуленция е практически нулева.
Истината е, че най-често пострадалите са стюардеси и стюарди – защото те работят прави и се движат в кабината, докато повечето пътници седят със затегнати колани.
И въпреки че заглавията в медиите често звучат плашещо, реалността е различна: Турбуленцията не сваля самолети. Тя е по-скоро като неравности по пътя – неприятна, но не и опасна.
Вярвам, че когато знаете фактите, страхът започва да губи силата си".
