Попфолк певицата Камелия, показа, че може да бъде все по-красива и очарователна с възрастта.Тя е на 54 години, но по нищо не отстъпва и на по-младите, дори 20-годишни момичета.В последния си пост в Instagram показа колко стилна и поддържана може да бъде една жена дори пред прага на своя 55-ти рожден ден.Припомняме, че известната изпълнителка освен добра кариера има и страхотно семейство, което наскоро се увеличи и освен майка на 2-годишния Баян, тя прегръща и малката Касия.