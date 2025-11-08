Тя е бляскава и на 54
Тя е на 54 години, но по нищо не отстъпва и на по-младите, дори 20-годишни момичета.
В последния си пост в Instagram показа колко стилна и поддържана може да бъде една жена дори пред прага на своя 55-ти рожден ден.
Припомняме, че известната изпълнителка освен добра кариера има и страхотно семейство, което наскоро се увеличи и освен майка на 2-годишния Баян, тя прегръща и малката Касия.
