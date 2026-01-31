Представете си, че сте на 48 години, отгледали сте 11 деца и най-накрая започвате да планирате със съпруга си онези мечтани пътувания, за които никога не е имало време. Тялото ви се променя и вие си мислите: "Добре, навлизам в нов етап от живота си“. Само че съдбата има съвсем друг план – и той включва още един чифт бебешки обувки.Точно това се случва с Никол Богс от Тенеси. Когато разбира, че е бременна с бебе номер 12, тя е толкова шокирана, че крие новината от съпруга си цели девет дни. Но това, което не подозира, е че най-голямата изненада тепърва предстои.Три седмици след като споделя новината със семейството си, Никол подхвърля на дъщеря си Меган Хъф: "Знаеш ли, винаги съм си мечтаела да премина през това заедно с някоя от дъщерите си“.По това време Меган няма никаква представа, че мечтата на майка й вече е реалност. Само няколко седмици по-късно тя разбира, че очаква първото си дете. Моментът, в който двете сядат насаме на верандата, за да споделят вълнението, Меган описва като "несравним“.Въпреки че Никол има 11 раждания зад гърба си, тя не се чувства готова за бебе номер 12."Аз съм най-лошата, защото забравям всичко! Всяка бременност е като първа“, признава тя пред People. Сега обаче тя има шанса да дава съвети на дъщеря си по време на нейната първа бременност.Ако Никол изпитва определени симптоми, майка й я предупреждава какво се случва. Двете прекарват часове в сравняване на прегледи, изследвания и емоции, превръщайки този период в най-силното свързване между майка и дъщеря.Най-забавната част от историята е роднинската връзка, която предстои. Бебе номер 12 на Никол всъщност ще бъде леля или чичо на бебето на Меган, въпреки че ще бъдат на една и съща възраст."Мисля, че е супер яко, защото ще растат заедно“, споделя Меган. Двете жени живеят наблизо и вече планират как ще отглеждат децата си като най-добри приятели. За Никол това не е просто поредното дете, а възможност да преживее магията на майчинството отново, но този път рамо до рамо с дъщеря си.