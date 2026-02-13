Победата на родения в Испания Кристо в риалитито "Вече играеш... Стоичков“ не е изненада нито за зрителите, нито за футболните фенове.Още с първите си появи в тв шоуто той впечатли жури и публика с поразителната си прилика с носителя на "Златната топка“. Сходните черти на лицето, осанката и характерната походка веднага направиха впечатление, а с напредването на епизодите към тях се добавиха гласът, енергията и маниерът на говорене. Имитирайки Камата, Кристо накара мнозина зрители да коментират в социалните мрежи, че сякаш гледат архивни кадри от златните години на суперзвездата.Футболните му умения също не останаха незабелязани. Според фенове те са напълно достатъчни, за да направят екранното превъплъщение достоверно и убедително – и в негова полза. В журито на тв риалитито бяха Мартин Макариев, който ще е режисьор на филма, актрисата Аня Пенчева и журналистът и биограф на футболиста Владимир Памуков.Младият Кристо, който е кръстен именно на Камата, бил изключително развълнуван от предстоящите снимки. Творческият процес по амбициозната продукция вече е започнал, а премиерата се очаква през 2027 г.Освен вниманието на футболните запалянковци, Кристо Стоичков привлече и сериозен интерес от страна на дамите. Вече съществуват няколко фейсбук страници, посветени на него, а фенската му база расте с всеки изминал ден.За разочарование на почитателките му обаче той е обвързан от години с Александра Митрович – бивша художествена гимнастичка, която после тренира фигурно пързаляне. Красавицата е завършила висшето си образование в Лесотехническия университет, като се е дипломирала в края на миналата година.Тя е и най-голямата муза на "новата Кама“, който освен вродени актьорски умения притежава и сериозен интерес към фотографията. Именно той стои зад впечатляващите кадри на приятелката си, които предизвикват фурор в социалните мрежи. В момента Александра е треньорка по гимнастика на малки деца към частно танцово студио. Паралелно с това къдрокосата брюнетка преподава и стречинг на хора от всякакви възрасти, а цената за тренировка е 8 евро.В свободното си време Алекс и Кристо обичат да пътуват, като често отскачат до Италия и Испания. А дали победата в риалитито ще се окаже само началото на сериозна актьорска кариера за Кристо Стоичков, предстои да стане ясно съвсем скоро, пише "Ретро“.