На 21 ноември Голди Хоун - актрисата, известна с комедийния си талант, навършва 80. Родена през 1945 г. във Вашингтон и израснала в артистична среда в Такома Парк, щата Мериленд, тя танцува от тригодишна възраст.Още на десет се появява на сцената в "Лешникотрошачката" - постановка на трупата, създадена от Сергей Дягилев - Ballet Russe de Monte Carlo. Тогава бъдещата холивудска звезда си представя само, че може да стане учителка по танци и да стигне до Бродуей, но не и нещо повече.В тийнейджърските си години остава вярна на балета и пътува по един час в двете посоки със стария си автомобил, за да ходи редовно на репетиции в любимото си танцово студио. В началото на 60-те се мести в Ню Йорк и работи като танцьорка в заведение, което свързва с негативни емоции. На 19 отново танците са причината да прелети от единия до другия бряг на Америка, защото получава роля като танцьорка в театрална постановка в Калифорния, както разказва Biography.com, цитиран от БТА. Потегля без големи очаквания, по-скоро си представя, че скоро ще се върне обратно и се вижда като добре задомена съпруга, майка и най-много - собственичка на балетна школа. Съдбата обаче е намислила друго.През 1968 г. Голди получава роля в телевизионното комедийно шоу Rowan & Martin's Laugh-In и това е нейният трамплин към славата. Лекотата, с която играе пред камерата, комедийният ѝ усет и заразителният ѝ смях я правят любимка на зрителите пред екраните и отварят пред нея вратите на голямото кино. Понякога партньорката на Голди в шоуто нарочно обърквала репликите в диалозите им, защото най-въздействащото в изпълнението на Хоун е нейният искрен смях, в който избухвала при подобна грешка, както тя споделя в интервю за The Guardian.Пробивът на актрисата в киното идва през 1969 г. още с дебютния ѝ филм "Цветът на кактуса", в който блестят големите Ингрид Бергман и Уолтър Матау. За участието си, съвсем неочаквано за самата нея, Хоун е наградена с "Оскар" за поддържаща роля, който не отива да получи, както се отбелязва в IMDB Biography. До такава степен не вярвала, че е възможно призът да отиде при една дебютантка в нейно лице, че не само не се появила на церемонията, но и пропуснала да я гледа по телевизията, както си спомня след време, не без съжаление.Същата година се омъжва за първия си съпруг - актьорът и режисьор Гас Триконис. Следва развод и през 1976 г. се сгодява за музиканта и актьор Бил Хъдсън от The Hudson Brothers, от който са две от децата ѝ - известните актьори Оливър и Кейт Хъдсън. След още един развод, в средата на 80-те Голди Хоун намира любовта в лицето на актьора Кърт Ръсел, с когото и до днес си остават една от емблематичните звездни двойки на Холивуд, без някога да са минавали под венчило, както посочва Biography.com. Двамата имат син - актьорът Уайът Ръсел.След оскаровия ѝ първи филм кариерата на Хоун продължава с "Шугърланд експрес" - кино дебют за режисьора Стивън Спилбърг. През 1980 г. получава номинация за "Оскар" за най-добра женска роля за филма си "Редник Бенджамин", но този път не печели. През 1987 г. си партнира с Кърт Ръсел за пръв път и на големия екран в романтичната комедия "Зад борда". Двамата играят и в "Коледните хроники 2", където са Дядо и Баба Коледа."Шампоан", "Птица върху жица", "Смъртта ѝ прилича" и "Клуб "Първа съпруга" са част от запомнящите се заглавия в дългата филмография на актрисата.Комедийният талант на Голди Хоун, съчетан с ярката ѝ естествена красота и характерното ѝ слънчево излъчване, я превръща в една от най-разпознаваемите актриси от поколението на 60-те, 70-те и 80-те. Филмите ѝ носят настроение и предизвикват гръмък смях в салоните, а присъствието ѝ на екран се помни и заради топлината и човешкото ѝ излъчване, което докосва сърцата на зрителите.Освен на актьорската си кариера и семейството, от две десетилетия Хоун се посвещава и на благотворителност чрез своята The Goldie Hawn Foundation и програмата MindUP, насочена към емоционалната грамотност и благосъстоянието на децата. През последните години работи активно върху образователни проекти, а в един от образователните филми на фондацията ѝ участват трима от нейните внуци, както пише People.com.Въпреки любовта на публиката и осъществения си талант актрисата неведнъж споделя, че най-голямата ѝ гордост е сплотеното ѝ семейство, в което с Кърт се радват на осем внуци. Това обяснява и защо Голди Хоун е пожелала да отбележи днешния си рожден ден в семеен кръг, без много шум, разказва синът ѝ Уайът Ръсел пред HELLO!. Въпреки това 80-годишнината ѝ е повече от неин личен празник, а повод за почитателите ѝ да отпразнуват пет десетилетия, в които Голди извиква усмивки от екрана със своето неподражаемо присъствие.