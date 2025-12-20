Тя е първата БГ стриптизьорка
Сега освен книгата с размисли Валентина Наумова, както са имената на Мис Валенти, получила и друга със съвети за самоусъвършенстване. Тя разказа за "Телеграф“, че сред подаръците били маркови парфюми и златни бижута. Приятелка й подарила любимото оранжево червило. Друга й дала дънки, обсипани с кристали. Получила и няколко комплекта секси бельо от прочута марка, за която приятелките са убедени, че носи. "Знаят, че ми е фетиш“, каза Валенти.
Тържеството за рождения й ден било край езерото в Суходол, където едно време беше добро място за лов на риба.
В последните години Мис Валенти има ново занимание, което отново е в областта на еротиката. Тя пъшка и разказва истории на секси телефон.
"Обаждат ми се всякакви мъже. Любопитното е, че много от тях отначало са плахи. Питат ме дали това не е изневяра, защото си имат съпруги или приятелки. Отговарям им, че не е изневяра, защото е само виртуално и изтича в пространството“ - разясни Мис Валенти. Тя каза още, че вече години наред има редовни клиенти, като много от тях просто искат да си поговорят и да споделят проблеми с някого или да получат съвет. Затова сега много се зарадвала и на книгите, които получила за рождения ден, защото смята, че могат да й помогнат и в работата.
