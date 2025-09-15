Тя е жената, която разби сърцето на принц Хари

© Тя често е описвана като "тази, която се измъкна". Преди да се установи с Меган, принц Хари имаше дълга, разкъсвана от раздели и събирания, връзка с Челси Дейви, дъщеря на богат бизнесмен от Зимбабве.



Младежите се запознават през 2004 г. по време на пътуванията на Хари в африканската страна през ваканционната година, където бащата милионер на Челси притежава и управлява резерват за дивеч. Това, което следва, е първата сериозна връзка на младия принц, заради която той често пътува на почивка в Южна Африка със семейството на приятелката си, а на свой ред Челси е до него по време на концерта в памет на Даяна през 2007 г. Но романсът им е бурен и макар да продължава седем години, в крайна сметка приключва окончателно през 2010 г.



В мемоарите си "Резервиран" Хари пише: "Харесвах непринудеността на Челси, това, че не беше сложна. Не я интересуваше какво мислят другите. Тя носеше минижупи и ботуши на висок ток, танцуваше както си искаше, пиеше текила като мен и всичко това ме правеше наистина щастлив."



Но зад кулисите Челси очевидно се е притеснявала от странстващия поглед на Хари и често стигала до сълзи от пороя таблоидни истории за това какво е правило гаджето ѝ в любимите си нощни клубове като "Буджис" или "Рафълс".



Авторката на Vanity Fair Кейти Никол, която пише материалите за кралското семейство, разказва за седемгодишната им любов в книгата си "Създаването на кралски романс". Челси и Хари са членове на така наречената Glosse Posse - ексклузивна група, включваща някои от най-добрите им приятели от Глостършир, братята Том и Тор Инскип; сестрите Харборд, Астрид и Давина; Гай Пели; Джулиан Айзъкс, виконт Ърли; и Наташа Руфъс Айзъкс.



Хари дори казва на приятелите си, че Челси е "най-хубавото нещо, което ми се е случвало" - доказвайки, че ако нещата бяха различни, те лесно биха могли да издържат изпитанието на времето заедно. Но през 2009 г., когато Хари се обучава във Военновъздушните сили, Челси публично скъсва с него.



Никъл пише: "Докато Кейт беше готова да чака Уилям, когато той започваше летателната си кариера, Челси не беше. Тя беше самотна и отчаяно носталгична. Каза на Хари, че чувства, че връзката им е изчерпала своя потенциал, и свали от пръста си пръстена със син топаз, който той ѝ беше подарил за рождения ден. След това тя направи нещо, което го вбеси: промени статуса на страницата си във Facebook в сегмента Relationship - на "Необвързана".



"Връзката приключи с едно щракване на бутона. Хари не можеше да повярва, че Челси го е направила толкова публично и беше ядосан и разстроен, когато историята се появи на първа страница на The Mail On Sunday."



Това не е първият път, когато Челси прекратява връзката им. Според информацията блондинката скъсва с Хари, преди той да замине за шестмесечно турне в Ирак през 2007 г., само седмица след като е сниман да излиза от лондонски клуб с "любимата си приятелка за пиене" Натали Пинкъм.



Но този път нещата са различни. Според журналистката една от приятелките ѝ казва: "Челси се е уморила да бъде просто приятелка на Хари. Тя чувстваше, че полага всички усилия, а той не достатъчно. Тя също така иска да бъде самостоятелна личност, не само приятелка на принц Хари. Напълно уважава кариерата му, но те просто не получават достатъчно време заедно и на нея малко ѝ е писнало винаги да е втора."



Според информацията Челси дълго време се бори с безмилостното внимание, което в крайна сметка я кара да реши, че кралският живот не е за нея. Двамата с Хари остават в приятелски отношения след раздялата си и през 2011 г. отиват заедно на сватбата на принц Уилям.



Хари се свързва отново с Челси, за да я покани на сватбата си с Меган през 2018 г. Да стане свидетелка как той казва "да" на американската пред света, покана получава и другата му бивша голяма любов Кресида Бонас. Двете се появяват, но поканите им важат само за церемонията.



Емоционалното телефонно обаждане и последвалият разговор, според медиите, служи като завършек за бившата двойка. Но експертът по езика на тялото Джуди Джеймс казва, че чувствата на Челси са били очевидни по време на сватбата на Хари и Меган.



Тя казва пред Daily Mail: "Когато пристигна, всички останали си бъбреха и се смееха, но тя седеше на пейките, гледайки само настрани - гледаше замислено в пространството и леко хапеше устни. Правеше това и в края на церемонията. Беше почти като момент от сапунен сериал."



В мемоарите си Хари разказва, че бившата му приятелка е била "различна от толкова много момичета, които е срещал", защото не е имала "синдром на трона" и "видимо не е била готова за короната в момента, в който се е запознала с него".



През 15-те години, откакто двойката е разделена, Челси става майка на две деца, момче и момиче, и се омъжва за гаджето си от три години, Сам Кътмор-Скот, на тайна церемония през 2022 г. Кътмор-Скот е една година преди Хари в колежа "Итън" и е управляващ директор на хотел "Харпър" в Холт, семейния бизнес.



Смята се, че двойката разделя времето си между градска къща в Чизуик и крайбрежието на Норфолк. Изглежда, че Челси се наслаждава на живота си извън общественото внимание, като не е споделяла новината за раждането на сина си, докато три месеца по-късно той не е бил представен на местния енорийски съвет в Норфолк. Много от приятелите ѝ дори не знаели, че е бременна.



По-рано тази година експертът Ричард Фицуилямс казва пред Femail: "В своите противоречиви мемоари Хари възхвалява Челси като свободен дух, който не се е интересувал от кралските му връзки. Натискът от излизането с кралски член най-накрая се е отразил на връзката. Тя притежаваше свободния дух и независимостта, от които Хари чувстваше, че има нужда. Тя също така никога не е давала интервюта за връзката им. Всичко, което знаем за нея, е, че е наистина лоялен и жизнерадостен човек, чието отношение е на светлинни години далеч от разрушителната и пресметната безмилостност, която Меган толкова ясно показа."



В интервю за Tatler през 2020 г. Челси казва: "Много съм щастлива от това къде съм в момента. Щастлива съм от всичко. Правя нещо в Африка, към което изпитвам страст и съм развълнувана от визията си и какво ще създаде тя. Всичко си идва на мястото." Изглежда, че Челси е постигнала спокойния живот, който Хари изрази, че толкова желае, пише dir.bg.