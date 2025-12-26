Тя маха имплантите от всички части на тялото си
©
След като бе застрашен животът й заради наличието на опасна бактерия следствие от поставянето на имплатни в седалището, тя издаде, че възнамерява да се сбогува с всички чужди тела в организма си и по-специално – с изкуствения си бюст. В официалния си профил в Инстаграм тя сподели серия от снимки, запечатали настоящата й визия.
“Сега изглеждам така, без странични пълнежи, които отдавна ме дразнеха. Исках да махам гръдните си импланти, но явно с причина първо изчезна изкуственото дупе. Сега ме е страх", откровена е брюнетката, която по-рано сподели, че се е разминала на косъм от тежки последствия заради наличието на популярния гел за обем. Моника е категорична, че ще намери специалисти, на които да се довери, стига да се възстанови напълно от сегашната борба. Тя не пропусна да сподели, че лечението вече дава резултат. “След отрицателна микробиология днес съм се справила успешно с бактериите. Това е първото ми пътуване в чужбина, кратко, но сладко бизнес трипче със самолет... Нося с мен широкоспектърни антибиотици, обезболяващи и какво ли още не, страхът ми е взет... Иначе щом аз успях и вие ще успеете да избиете тези упорити бактерии", пише Моника.
Тя се намира във Виена. Непосредствено преди посрещането на едни от най-чаканите дни в календара – Бъдни вечер и Рождество, Валериева си подари разходка във вълнуващия град, известен с красивите си базари, грандиозната украса и топлото посрещане, пише "Телеграф".
Още по темата
/
Красимир след "Ергенът: Разбрах, че там няма да срещна любовта, затова го ударих на секс туризъм!
25.12
Още от категорията
/
Човек попита в мрежата "Ще може ли с българското евро да се пазарува в Гърция?" – попиляха го от коментари
24.12
Нутриционист: Първо хапнете и след това вече пийте алкохол. Така ще бъде много по-добре за вашето тяло
24.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Няколко съвета как да не се напиете на Коледа
17:07 / 25.12.2025
Търсят 5-ма милионери, не са си взели печалбите
17:25 / 24.12.2025
Ники Момчева, Astro Guide: 2026 година бележи началото на мощна г...
15:14 / 24.12.2025
Нутриционист: Първо хапнете и след това вече пийте алкохол. Така ...
15:15 / 24.12.2025
Един необикновен 24 декември: Варненците Стефка и Петър се потопи...
12:54 / 24.12.2025
Актрисата Мария Статулова каза коя е любимата й дума
12:56 / 24.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.