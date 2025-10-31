Независимо дали отива на семейно пътуване, Седмица на модата в Париж или организира парти за приятелите си, Меган Маркъл винаги има един мъж до себе си, за когото казват, че е "вторият най-важен мъж в живота ѝ“. Независимо дали принц Хари е там или не, въпросният господин е плътно до нея.Откакто се завърна в Instagram, Меган Маркъл се превърна в една от най-активните знаменитости в мрежата, като често споделя как изглежда животът ѝ, а наскоро разкри как семейството ѝ се подготвя за предстоящия Хелоуин.Както херцогинята сподели чрез видео, тя е присъствала на резба на тикви с принц Хари и децата им, принц Арчи и принцеса Лилибет, а всички те са били придружени от мъж, за когото често на шега се казва, че е " вторият съпруг “ на Меган.Това е Маркъс Андерсън, най-добрият приятел на Меган Маркъл и мъжът, който е до нея почти през цялото време.Тя се отказа от семейството си, кръстницата си, приятелите си...но не и от него.Съпругата на принц Хари се отказа от много приятелства, а в социалните мрежи дори се появи терминът "Марклинг“, който означава, че когато някой вече не ти е полезен, просто започваш да го игнорираш, въпреки че си бил близък. Тя прекъсна контактите си с баща си, полубрат си, полусестра си, най-добрата си приятелка и кръстник Джесика Мълрони, Виктория Бекъм...Въпреки това Маркъс Андерсън е една от малкото константи в живота ѝ.Така наскоро той беше с принц Хари и нея, когато отидоха в Дисниленд с децата си, последва Меган на Седмицата на модата в Париж и човек остава с впечатлението, че е до нея, каквото и да се случва както в личен, така и в професионален план, така че мнозина се чудят кой е този мистериозен мъж и каква е връзката му с херцога и херцогинята на Съсекс.Кой е "вторият съпруг“ на Меган Маркъл?Маркъс Андерсън е директор по глобалното членство в известния, ексклузивен клуб Soho House, който привлича много звезди. Той започва работа в тази организация като сервитьор преди много години и с течение на времето се издига, докато достига до мениджърска позиция.Той познава Меган Маркъл още от времето, когато и двамата са живели в Торонто, докато херцогинята е била актриса и е снимала сериала "Suits “, а той е работил в канадското представителство на компанията си.Как са се запознали и сближили не е известно, но е известно, че Маркъс често е бил ескорт на Меган на много събития, преди тя да се срещне с принц Хари. Нещо повече, въпреки че жените са поканени на бебешкото парти, традиционно парти, което бременните жени в Америка организират с приятелите си, Маркъс Андерсън е бил гост на известната си приятелка на партито през 2019 г. в Ню Йорк.Той също така присъства на сватбата ѝ с принц Хари през 2018 г. и според съобщенията е изиграл голяма роля в отношенията на кралската двойка.- Принц Хари помоли Маркъс да ги събере, не за да насрочи среща, а просто да създаде възможност да се срещнат - разкри в документален филм експертът по кралското семейство Кейти Никол. - Това се случи в частната зона на Сохо Хаус.В блога си в The Tig, който водеше преди да се омъжи за принца, Меган описа Маркъс като "приятел, който е любящ, подкрепящ и безкрайно забавен“.Въпреки че почти винаги присъства, той не се откроява, така че на папарашки снимки често изглежда като минувач зад Меган, а и не се е появявал в сериала ѝ "С любов, Меган“, който тя засне за Netflix, въпреки че в него е представила хора, които очевидно познава повърхностно, като близки приятели.- Не му е удобно да е в светлината на прожекторите - каза пред Daily Mail Това просто не е в неговия стил.