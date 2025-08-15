Новини
Тя заменя Бесте Сабри
14:59Коментари (1)167
©
Телевизионният журналист на bTV Ванина Недкова ще води заедно с Митьо Маринов уикенд блока "Тази събота и неделя“ от този уикенд (16-17 август) до началото на септември.

Ванина Недкова ще замества временно Бесте Сабри в ефира, която ще отсъства за почивка поради щастливо събитие, свързано с нов етап от личния ѝ живот.

Ванина Недкова е добре позната на зрителите на bTV като политически репортер с дългогодишен опит и силно присъствие в ефира. Работата ѝ е фокусирана върху отразяването на политическия живот в страната.

Освен ежедневните живи връзки и репортажи за bTV Новините, Ванина Недкова води специални студиа и разработва материали за специализираната рубрика за журналистически разследвания и важни обществени теми bTV Репортерите, съобщиха от телевизията.

С над 13 години в медиите Ванина Недкова е част от екипа на bTV от 2022 г.



Защо временно? Нека за постоянно да води сутрешния блок. Бесте е плаха, не е така уверена в разговорите с гостите. Притеснявам се докато я слушам. Митьо е по-добре.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
