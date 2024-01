Тя засенчи Краля

© Общият брой на седмиците на Тейлър Суифт под №1 в класацията на "Билборд" за албуми вече възлиза на 68, с което тя изпреварва Елвис Пресли за най-много седмици под №1 от соло изпълнител, съобщи сайтът на авторитетната класация.



Елвис Пресли има 67 седмици на първо място с 10 албума, оглавявали класацията в периода 1956-2002 г., пише БТА.



Само "Бийтълс" имат повече седмици под №1 - 132 седмици на върха, с 19 албума в периода 1964-2001 г.



Албумът на Тейлър Суифт 1989 (TaylorТs Version) застана за пета поредна седмица на върха на първата класация за албуми на "Билборд" за 2024 г.



Бившия номер 1 Christmas на Майкъл Бубле се връща на второто място в класацията. Албумът е издаден през 2011 г. и прекарва пет последователни седмици под номер 1 през 2011-2012 г.



Бившият номер 1 на Ники Минаж Pink Friday 2 слиза от втора на трета позиция.



Класиката на Нат Кинг Коул The Christmas Song достига нов връх, изкачвайки се на четвърто място в чарта на "Билборд".



Морган Уолън с One Thing at a Time остава стабилно и тази седмица на позиция №5, както и бившият №1 на Дрейк For All the Dogs, който е стабилно закотвен за втора седмица на шестото място.



Класическият празничен сборен албум на много артисти A Christmas Gift for You From Phil Spector се изкачва да 7-о място. Дискът, продуциран от Спектър, включва познати фаворити на празничния сезон, сред които Sleigh Ride на "Ронетс" и Christmas (Baby Please Come Home) на Дарлийн Лав.



Merry Christmas на Марая Кери е на осмо място, а Midnights на Тейлър Суифт слиза на девета позиция.



Топ 10 на новия чарт на "Билборд" се допълва от The Greatest Christmas Hits на "Пентатоникс".