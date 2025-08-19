Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Учени: Гените играят роля в развитието на синдрома на хроничната умора
Автор: Екип Burgas24.bg 13:45Коментари (0)71
©
Изследователи от Единбургския университет обявиха, че са открили генетични разлики при хора със синдром на хроничната умора (ME/CFS).

Откритието е определено като първото солидно доказателство, че гените играят роля в развитието на това изтощително заболяване, дълго време погрешно възприемано като психологически проблем или резултат от мързел, съобщава Reuters.

Проучването DecodeME е анализирало ДНК на над 275 000 души от европейски произход, включително 15 579 с хронична умора. Учените откриват осем области в генетичния код, които се различават значително при засегнатите.

Част от тях са свързани с имунната и нервната система, а други – с начина, по който организмът реагира на инфекции. Това съвпада с наблюденията, че симптомите често започват след вирусно заболяване.

Основните прояви на ME/CFS са крайна умора, болка и когнитивни затруднения, които се влошават дори след минимално усилие. Заболяването засяга около 67 милиона души по света, а към момента няма нито диагностичен тест, нито ефективно лечение.

"Откритията съвпадат с десетилетия оплаквания на пациентите и могат да се окажат променящи играта за изследванията в тази област“, коментира д-р Анди Деверо-Кук от екипа.

По думите му резултатите няма да доведат веднага до тест или лекарство, но ще положат основа за по-дълбоко разбиране на болестта.

Независими експерти обаче предупреждават, че фактът, че част от доброволците сами са съобщили за симптоми, а не са били диагностицирани от специалист, отслабва категоричността на заключенията, пише zdrave.to. Затова се настоява за нови, още по-мащабни изследвания.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Орлин Горанов в окото на морска буря
11:45 / 19.08.2025
Баба Деси Слава е на седмото небе от щастие
11:35 / 19.08.2025
Вече се разделиха?
11:13 / 19.08.2025
Йоргос Мазонакис излезе от психиатрията
10:34 / 19.08.2025
Фотограф: Изкуственият интелект не e творец, а инструмент
09:58 / 19.08.2025
Те са родени на една и съща дата, но с 25 години разлика, а любов...
09:09 / 19.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
България в еврозоната
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: