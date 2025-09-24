ЗАРЕЖДАНЕ...
|Учени разработват първата в света "ваксина срещу мазнини"
Медикаментът вече се подготвя за последния етап от клиничните изпитвания, преди да получи одобрение от Американската агенция по храните и лекарствата. За разлика от традиционните методи, които само намаляват размера на мастните клетки, продуктът действа чрез индуциране на апоптоза - програмирана клетъчна смърт.
Това означава, че мастните клетки (адипоцитите) на мястото на инжектиране не просто се компресират, а се унищожават напълно, което позволява бързо и устойчиво намаляване на подкожните мастни натрупвания.
По време на последното клинично изпитване (Фаза 2b), лекарството демонстрира висока ефикасност:
При 75% от участниците се наблюдава значително намаляване на коремните мазнини в рамките на четири седмици след първата инжекция, а част от останалите – след една-две инжекции. То показва благоприятен профил на безопасност и поносимост, осигурявайки значително локализирано намаляване на мазнините без хирургическа намеса с резултати, сравними с липосукция.
Това го прави потенциално много по-безопасна алтернатива на единственото одобрено в момента лекарство, което обаче има сериозни странични ефекти, включително некроза на кожата и увреждане на нервите. През май екипът учени е получил разрешение да проведе последните, трети клинични изпитвания. Те вече се провеждат в Съединените щати, Канада и Австралия, пише zdrave.to. Ако премине успешно този последен етап, може да се появи на пазара още през втората половина на 2026 година.
Лекарството първоначално ще бъде одобрено за намаляване на коремните мазнини, но се тества и за лечение на болестта на Деркум - болезнени мастни тумори, и при целулит.
